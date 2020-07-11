Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber

Siyah-beyazlılar son olarak takıma kaliteli ama maliyeti düşük bir stoper almak için düğmeye bastı.
Senelik 3.5 milyon euro kazanan ve önceki gün kulübe alacakları nedeniyle ihtarname gönderen Vida'yı artık gözden çıkartan (Kasımpaşa maçında yedek kulübesine çekildi) siyah-beyazlılar arayışa girdi.
Vida'dan yüksek maliyeti, Ruiz'den ise beklentilerin altında kalması nedeniyle kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon iki stoper alacak.
JUAN JESUS BOMBASI
Juan Jesus'un maliyet bakımından Vida'nın neredeyse yarı fiyatında olması Beşiktaş yönetimini cezbeden en önemli nokta oldu.
29 yaşındaki Jesus'un, Sergen Yalçın'ın listesinde olmadığı, ancak menajerlerin sunduğu mali şartları gören başarılı hocanın transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
Juan Jesus, prefosyonel kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklarda en fazla 7 maç üst üste oynamamazlık yaşadı.
2013-14 sezonunda İnter formasıyla yan bağlarından sakatlanan sambacı stoper, 2018- 19'da Roma'da 5 maç (menisküs), 2019- 20'de de yine Roma'da 3 maç (bel rahatsızlığı) formasından ayrı kaldı.
259 MACTA 2 GOL-4 ASİST YAPTI
Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 259 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı stoper Jesus, bu periyotta 2 gol attı, 4 de asist yaptı.
6 gole direkt katkı sağlayan Juan Jesus, bu uzun dönem içerisinde sadece 1 kez direkt kırmızı, 1 kez de ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı. (Fotomaç)