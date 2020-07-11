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dünya yıldızı için devrede! 'ye kötü haber

Corona virüsünün ardından yeniden başlayan 'de yakaladığı çıkışla dikkat çeken , bir yandan da yeni sezona hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda 'nin de uzun süredir imza attırmak istediği dünya yıldızını gündeme aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.7.2020 08:57 Son Güncelleme: 11.7.2020 08:58 ABONE OL
Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren 'ta hareketliliği de tüm hızıyla sürüyor.

Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber

Siyah-beyazlılar son olarak takıma kaliteli ama maliyeti düşük bir stoper almak için düğmeye bastı.

Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber

Senelik 3.5 milyon euro kazanan ve önceki gün kulübe alacakları nedeniyle ihtarname gönderen Vida'yı artık gözden çıkartan ( maçında yedek kulübesine çekildi) siyah-beyazlılar arayışa girdi.

Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber

, bu doğrultuda bir süredir 'nin takibine giren dünya yıldızının peşine düştü.

Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber

Vida'dan yüksek maliyeti, Ruiz'den ise beklentilerin altında kalması nedeniyle kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon iki stoper alacak.

Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber

JUAN JESUS BOMBASI

'un maliyet bakımından Vida'nın neredeyse yarı fiyatında olması yönetimini cezbeden en önemli nokta oldu.

Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber

29 yaşındaki Jesus'un, 'ın listesinde olmadığı, ancak menajerlerin sunduğu mali şartları gören başarılı hocanın transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber

, prefosyonel kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklarda en fazla 7 maç üst üste oynamamazlık yaşadı.

Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber

2013-14 sezonunda İnter formasıyla yan bağlarından sakatlanan sambacı stoper, 2018- 19'da Roma'da 5 maç (menisküs), 2019- 20'de de yine Roma'da 3 maç (bel rahatsızlığı) formasından ayrı kaldı.

Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber

259 MACTA 2 GOL-4 ASİST YAPTI

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 259 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı stoper Jesus, bu periyotta 2 gol attı, 4 de asist yaptı.

Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber

6 gole direkt katkı sağlayan , bu uzun dönem içerisinde sadece 1 kez direkt kırmızı, 1 kez de ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı. (Fotomaç)

Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber

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Beşiktaş dünya yıldızı için devrede! Fenerbahçe'ye kötü haber
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