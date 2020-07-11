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'den flaş yanıtı!

ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'ün, geleceği merak konusu. 'nin uzun süredir talip olduğu yıldız isim için Beşiktaş lig bitiminde görüşme kararı almıştı. Gökhan'ın Fenerbahçe sorusuna verdiği yanıt ise bu bilmeceyi ortadan kaldırdı.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 09:45 Son Güncelleme: 11.7.2020 09:46 ABONE OL
Gökhan Gönül'den flaş Fenerbahçe yanıtı!

Şampiyonluk hasreti 6 yıla çıkan 'de gelecek sezon için çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Gökhan Gönül'den flaş Fenerbahçe yanıtı!

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan sarı-lacivertliler, yabancı sınırının düşmesiyle de yerli arayışına başlamıştı.

Gökhan Gönül'den flaş Fenerbahçe yanıtı!

Bu doğrultuda Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi 'ın elinden kapan, 'i 4 yıl aradan sonra takıma dönmesi için ikna eden , bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Gökhan Gönül'den flaş Fenerbahçe yanıtı!

'nin yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde önceliği yerli isimlere veren Sarı-Lacivertliler'in, bir başka eski yıldızı ile de el sıkıştığı öne sürüldü.

Gökhan Gönül'den flaş Fenerbahçe yanıtı!

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Tecrübeli futbolcunun ile sözleşmesi bu sezon bitiyor. Siyah-Beyazlılar ile Gökhan arasında yeni kontrat için henüz anlaşma sağlanmamıştı.

Gökhan Gönül'den flaş Fenerbahçe yanıtı!

35 yaşındaki futbolcuya yeniden 'Çubuklu' formayı giydirmek isteyen Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşını 4. yıldız için mücadele edecek kadronun içinde yer alması için ikna ettiği kaydedildi.

Gökhan Gönül'den flaş Fenerbahçe yanıtı!

"HAYIRLISI OLSUN"

, bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor. Ancak Fanatik'in haberine göre yıldız futbolcunun, yakın çevresinden ile ilgili gelen sorulara, "Hayırlısı olsun" yanıtını verdiği öğrenildi.

Gökhan Gönül'den flaş Fenerbahçe yanıtı!

35 yaşındaki sağ bek 2007 yılında 'nden olduğu 'de 9 sene forma giymiş, 2 şampiyonluğu yaşamıştı.

Gökhan Gönül'den flaş Fenerbahçe yanıtı!

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Gökhan Gönül'den flaş Fenerbahçe yanıtı!
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