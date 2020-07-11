Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mariano'nun menajeri Galatasaray'ı bombaladı!

Mariano'nun menajeri 'ı bombaladı!

'ın 2017 yılında ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ bek Mariano'nun menajeri Galatasaray hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 11.7.2020 17:58 Son Güncelleme: 11.7.2020 18:01 ABONE OL
Mariano'nun menajeri Galatasaray'ı bombaladı!

Sezonun sona ermesiyle beraber ile sözleşmesi sona erecek Brezilyalı futbolcu Mariano'nun menajeri, yaptığı açıklamada sarı kırmızılılardan oyuncusunun ayrılacağını açıkladı.

Mariano'nun menajeri Galatasaray'ı bombaladı!

2 TÜRK KULÜBÜ VE MAAŞ SORUNU...
Brezilyalı futbolcunun menajeri konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "2 Türk kulübünden transfer teklifi var. , oyuncumuza 4 aydır maaşını ödemiyor ve kontratı yenilemeyeceğiz." dedi.

Mariano'nun menajeri Galatasaray'ı bombaladı!

BREZİLYA'YA MI DÖNÜYOR?
Öte yandan menajer Marcelo Robalinho, konuşmasının devamında oyuncunun 'ya dönebileceğini işaret ederken, "Brezilya Mariano için her zaman 1 numaralı olasılık oldu." ifadelerini kullandı.

Mariano'nun menajeri Galatasaray'ı bombaladı!

Mariano, bu sezon formasıyla toplamda 36 maça çıkarken 5 asist üretmişti.

Mariano'nun menajeri Galatasaray'ı bombaladı!
Mariano'nun menajeri Galatasaray'ı bombaladı!

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 11 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Survivor canlı yayınında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Temmuz Survivor'da ilk finalist kim oldu?
Bu illerde görüldü! 'Beyin yiyen amip' böyle bulaşıyor!
Son dakika haberi | Acun Ilıcalı Survivor'dan Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini açıkladı! "Sercan Survivor'dan elenmek zorunda kaldı, çünkü..."
Ayasofya ne zaman kaç yılında yapıldı? Ayasofya'nın tarihi ve önemi! Müze ve cami ne zaman oldu ve tarihi önemi nedir?
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı önlemleri duyurdu! Market ve kuaförlerde yeni dönem
Düğünde atılan göbek pahalıya patladı! Damadın babasına ceza şoku...
İkinci el araç alacaklar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar geldi...
Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!
Sinan Özen kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında son dakika açıklamalarında bulundu: "Modern tıp kesin tedavisini bilmiyor..."
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mariano'nun menajeri Galatasaray'ı bombaladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA