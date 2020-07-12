Galatasaray Maicon'u geri çağırdı!

5 AĞUSTOS'A KADAR VAKTİ VAR

5 Ağustos'ta tekrar başlayacak olan Suudi Arabistan Ligi için Al Nasr'ın Maicon'u kadrosunda tutmak istediği ve bu nedenle önümüzdeki günlerde Galatasaray ile tekrar görüşmelerde bulunacağı bilgisi verildi.