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'u geri çağırdı!

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takım 8 milyon Euro bonservis bedeli ile Breziya ekibi 'dan kadrosuna kattığı 'u Şubat 2019'da Al-Nasr'a kiraladı. ekibinin Maicon'u yeniden kiralamak için sarı-kırmızılı takıma yaptığı teklif kabul görmedi. Sarı-kırmızılılar, Maicon'u geri çağırdı ve antrenmanlara çıkmamasını istedi.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 19:06 Son Güncelleme: 12.7.2020 19:09 ABONE OL
Galatasaray Maicon'u geri çağırdı!

, 'un kiralık sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatılması için talepte bulundu. , Maicon'un bundan sonra Al Nasr ile antrenmanlara ve maçlara çıkması için bonservisinin alınmasını istedi.

Galatasaray Maicon'u geri çağırdı!

GALATASARAY, MAICON'U GERİ ÇAĞIRDI
, 'ın bu isteğe henüz olumlu yanıt vermemesi üzerine 'u geri çağırdı ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmamasını istedi.

Galatasaray Maicon'u geri çağırdı!

Cuma gününe kadar takımla birlikte antrenmanlara çıkan , bu talep üzerine çalışmalarını özel bir spor salonunda devam ettirmeye başladı ve bunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray Maicon'u geri çağırdı!

5 AĞUSTOS'A KADAR VAKTİ VAR
5 Ağustos'ta tekrar başlayacak olan Ligi için 'ın 'u kadrosunda tutmak istediği ve bu nedenle önümüzdeki günlerde ile tekrar görüşmelerde bulunacağı bilgisi verildi.

Galatasaray Maicon'u geri çağırdı!

, 31 yaşındaki 'u 2017'de 'dan 8 milyon euro'ya etti ve Şubat 2019'da 'a 1.7 milyon euro karşılığında 1.5 sezonluğuna kiraladı.

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Galatasaray Maicon'u geri çağırdı!
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