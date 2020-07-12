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İşte 15 milyonluk kayıp sözleşme!

Hırvat stoperin siyah-beyazlı kulübe transferinde menajer ’a 1 milyon 640 bin Euro artı KDV’yi (15 milyon TL) ödeme taahhüdü verildi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
İşte 15 milyonluk kayıp sözleşme!
Başkan Çebi, eski yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Metin Albayrak'ın imzalarının bulunduğu sözleşmeden ihtarname ile haberdar oldu
Geçtiğimiz günlerde Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan'ın çektiği ihtarname, Beşiktaş'ta önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Siyah-beyazlılar, ihtar sonrası durumla ilgili araştırma yaparken kulübün kayıtlarında menajerlik sözleşmesini bulamadı. Ancak 2018'in Ocak ayında bonservis bedeli ödenmeden getirilen Hırvat stoper için 8 taksit halinde toplam 1 milyon 640 bin Euro + KDV (yaklaşık 15 milyon TL) üzerinden menajer Uğur Avadan'a ödeme taahhüdü verildiği ortaya çıktı.

VADESİ GEÇMİŞ BEŞ TAKSİT BULUNUYOR
Detaylarına SABAH'ın ulaştığı sözleşmede eski yönetimden Ahmet Ürkmezgil ve Metin Albayrak'ın imzası var. Mevcut yönetimin, böyle bir paradan kulübe çekilen ihtarname ile haberi olurken sözleşmede yer alan maddeye göre Domagoj Vida'nın başka bir kulübe transfer olması halinde, menajere kalan taksitlerin ödenmeyeceği belirtiliyor. Şu ana kadar vadesi geçmiş 5 taksit ve toplam 1 milyon 95 bin Euro + KDV (yaklaşık 10 milyon TL)'lik borç var. İlk vadenin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra ihtar çekilmesi ise kulüpte şaşkınlıkla karşılandı.

Oyuncuya toplam 14.3 milyon Euro
BEŞİKTAŞ'IN, 2017-18 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Domagoj Vida yarım sezon için 1.5 milyon, diğer iki sezon için de 3'er milyon Euro garanti ücret aldı. Hırvat yıldız, 5 yıllık sözleşmesini tamamlaması halinde gelecek sezon ve 2021-22 sezonu için 3.4 milyon Euro'dan 6.8 milyon Euro daha kazanacak. Toplamda oyuncuya ödenecek garanti ücret 14.3 milyon Euro'yu bulacak. Bonuslar dahil edildiğinde rakam daha da büyüyecek.

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İşte 15 milyonluk kayıp sözleşme!
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