İşte 15 milyonluk kayıp sözleşme!

Başkan Çebi, eski yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Metin Albayrak'ın imzalarının bulunduğu sözleşmeden ihtarname ile haberdar oldueçtiğimiz günlerde Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan'ın çektiği ihtarname, Beşiktaş'ta önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Siyah-beyazlılar, ihtar sonrası durumla ilgili araştırma yaparken kulübün kayıtlarında menajerlik sözleşmesini bulamadı. Ancak 2018'in Ocak ayında bonservis bedeli ödenmeden getirilen Hırvat stoper içinüzerinden menajer Uğur Avadan'a ödeme taahhüdü verildiği ortaya çıktı.Detaylarına'ın ulaştığı sözleşmede eski yönetimden Ahmet Ürkmezgil ve Metin Albayrak'ın imzası var. Mevcut yönetimin, böyle bir paradan kulübe çekilen ihtarname ile haberi olurkenŞu ana kadar vadesi geçmişİlk vadenin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra ihtar çekilmesi ise kulüpte şaşkınlıkla karşılandı.BEŞİKTAŞ'IN, 2017-18 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Domagoj Vida yarım sezon için 1.5 milyon, diğer iki sezon için de 3'er milyon Euro garanti ücret aldı. Hırvat yıldız, 5 yıllık sözleşmesini tamamlaması halinde gelecek sezon ve 2021-22 sezonu için 3.4 milyon Euro'dan 6.8 milyon Euro daha kazanacak. Toplamda oyuncuya ödenecek garanti ücret 14.3 milyon Euro'yu bulacak. Bonuslar dahil edildiğinde rakam daha da büyüyecek.