Saracchi yerine Caner!

Devre arasında Yuto Nagatomo'nun lisansını askıya alan Galatasaray, savunmanın solunu Marcelo Saracchi'ye teslim etmişti. Alman ekibiSaracchi'nin performansını yeterli bulmayan teknik direktör Fatih Terim, sol beke takviye istedi veBeşiktaş'la kontratı sona erecek olan ve ayrılması kesinleşen Caner, bir süre Fenerbahçe ile masaya oturdu ancak anlaşma sağlayamadı.Fatih Terim döneminde A Milli Takım'da düzenli oynayan Caner, hem eski hocası ile Galatasaray'da buluşacak hem deYeni sezonda geçerli olacağı açıklanan sahada 8 yabancı sınırı nedeniyle 31 yaşındaki milli sol bek, Saracchi'nin yerine ilk 11'e girecek.