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Saracchi yerine Caner!

ile yollarını ayırmaya hazırlanan 31 yaşındaki oyuncu, Aslan’dan gelen teklifi kabul etti. Saracchi’nin savunma zaafları, ipini de çekmiş oldu

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Saracchi yerine Caner!
Devre arasında Yuto Nagatomo'nun lisansını askıya alan Galatasaray, savunmanın solunu Marcelo Saracchi'ye teslim etmişti. Alman ekibi RB Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan 22 yaşındaki Uruguaylı sol bek, 4 asist yapsa da yedirdiği gollerle sınıfta kaldı. Saracchi'nin performansını yeterli bulmayan teknik direktör Fatih Terim, sol beke takviye istedi ve yabancı sınırını dikkate alan Galatasaray Yönetimi çözümü eski yıldızı Caner Erkin'de buldu.

SARACCHI SINIRA DA TAKILIYOR
Beşiktaş'la kontratı sona erecek olan ve ayrılması kesinleşen Caner, bir süre Fenerbahçe ile masaya oturdu ancak anlaşma sağlayamadı. Bu gelişme üzerine devreye giren sarı-kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını aldı ve Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde el sıkıştı. Fatih Terim döneminde A Milli Takım'da düzenli oynayan Caner, hem eski hocası ile Galatasaray'da buluşacak hem de 10 sene sonra sarı-kırmızılı takıma dönmüş olacak. Yeni sezonda geçerli olacağı açıklanan sahada 8 yabancı sınırı nedeniyle 31 yaşındaki milli sol bek, Saracchi'nin yerine ilk 11'e girecek.

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Saracchi yerine Caner!
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