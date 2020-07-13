Gökhan Gönül'den transfer açıklaması!

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar Caner Erkin'in golüyle 3 puana uzanırken, ligdeki üçüncülük şansını da sürdürdü.

Müsabakanın ardından konuşan Gökhan Gönül, "Bir şekilde hedefimiz var. Beşiktaş Kulübü olarak bir hedef varsa bunun için elimizden gelen her şeyi son ana kadar yapmak zorundayız. İki hafta kaldı, ligi bakalım nerede bitireceğiz." dedi.

35 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda bitecek sözleşmesi hakkında ise şöyle konuştu: "Transfer konusunda hiç konuşmuyorum, cevap vermiyorum. Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Ne söz verdiysem onu yapıyorum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz. İlk geldiğimde söz verdiğim gibi son ana kadar sonuna kadar mücadele edeceğim. 2 hafta sonra ne olur bilmiyorum."

Beşiktaş Malatya'da Caner Erkin'le kazandı! Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)