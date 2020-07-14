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'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda beklentiden uzak bir görüntü çizen , gelecek sezonu düşünmeye başladı. gelirinden de olacak olan Aslan, adımlarını buna göre atacak. , bu doğrultuda stoper, sol bek ve forvet bölgeleri için 3 sürpriz ismi kadroya katacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:04 Son Güncelleme: 14.7.2020 12:06 ABONE OL
Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

'da bu sezon özellikle pandemi süreci sonrası verilen aranın ardından alınan kötü sonuçlar sonrası, başarısızlığın faturası sezon sonunda bazı isimlere kesilecek.

Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

Son 8 maçında galibiyet alamayan sarı-kırmızılılarda bazı isimlere neşteri vuruyor.

Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

1-0 kaybedilen Ankaragücü karşılaşması sonrası, "Belki de yeniden onarmak için tamir etmek için Rabbim, bize mesaj veriyor" diyerek kadroda değişim yapacağının sinyallerini veren tecrübeli çalıştırıcı, radikal kararlar aldı.

Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

Hürriyet'in haberine göre, önce , sonrasında Avrupa Ligi biletinin kaçması nedeniyle maliyeti yüksek olan yıldızlara birer birer veda edilecek.

Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

Sarı kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 15 milyon Euro'nun üzerinde olan Falcao, ve Feghouli'ye teşekkür edilerek 3 isim için gelecek teklifleri değerlendirilecek.

Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

'nın 4-5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kulüplerine transferine kesin gözle bakılırken, Falcao ve Feghouli ile de yola devam edilmeyecek.

Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

MARIANO'NUN YERİNE OMAR

Sakatlığı nedeniyle 16 maç kaçıran ve maliyet-performans kriterinde sınıfta kalan Lemina ile birlikte Seri ile de yeni sezonda devam edilmeyecek.

Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

Ayrıca takımdaki birçok eksiğe rağmen düşük performansları nedeniyle formayı alamayan ve rekabete ortak olamayan Jimmy Durmaz, Şener, , Sekidika gibi isimler de değişimden nasibini alacak.

Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

Sözleşmesi biten Mariano'ya da kazanılan 2 şampiyonlukta sağladığı katkılardan ötürü teşekkür edilip, sağ beke Omar Elabdoulleai monte edilecek.

Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

HEM GENÇ HEM YERLİ ALINACAK

2 yıldır üst üste yer aldığı Devler Ligi'ne katılamayacağı için gelirlerdeki düşüşü ve yabancı sayısındaki azalmayı göz önünde bulunduracak olan yönetim, transferde genç ve yerli oyunculara ağırlık verecek.

Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

Alt yapıdan Emin Bayram'ın ardından Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş, A takım kadrosuna dahil edilecek.

Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun transferi sonrası özellikle gurbetçi takviyelerine ağırlık verilecek.

Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...

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Galatasaray'da 3 bölgeye 3 sürpriz isim! Gelecek sezon...
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