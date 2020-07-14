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'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

Bu sezon , ve 'nde beklenenden uzak bir performans sergileyen , gözünü gelecek sezona dikti. Sarı-kırmızılılar, 'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına göre hareket edecek. Bu doğrultuda maliyeti de düşürmek isteyen Aslan, 4 yıldız ismi ile yollarını ayıracak. Bu isimlerden 3'ünün yeni takımı da netleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 09:41 Son Güncelleme: 14.7.2020 09:43 ABONE OL
Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

Şampiyonluk yarışına havlu atan ve 'ne katılabilme şansını matematiksel hesaplara bırakan 'da önümüzdeki sezon 4 yıldız isimle yollar ayrılacak. İşte o isimler ve yeni takımları;

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

FALCAO

Sezon başı her Galatasaraylının rüyasını süsleyen tam bir hayal kırıklığı oldu.

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

Sürekli sakat olan ve 20 maç kaçıran Kolombiyalı yıldız ile Arap kulüpleri ilgileniyordu.

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

Bunları reddeden 33 yaşındaki futbolcuya şimdi İnter Miami talip oldu.

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

'ın sahibi olduğu ABD kulübü oyuncuya yıllık 6 milyon dolar önerdi.

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

BELHANDA

Yıldızı sarı-kırmızılı tribünlerle bir türlü barışmayan Younes 'nın da Cimbom'daki son günleri.

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

30 yaşındaki futbolcunun mali yükünden kurtulup bonservis kazanmak isteyen Aslan, Al Rayyan ile görüşme halinde.

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

Son dönemde Al Duhail de bu pazarlıklara dahil oldu. en büyük geliri 'nın satışından bekliyor.

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

BABEL

Cimbom'a bedelsiz ancak ciddi bir imza parası ve yıllık ücret ile gelen o kadar kötü bir performans sergilemişti ki devre arasında Ajax'a kiralanmıştı.

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

ekibi ile olan sözleşmesi sona erince Aslan'a geri dönmüştü.

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

, 33 yaşındaki oyuncuya bir kez daha şans tanımayı düşünmüyor. Bir kez daha Ajax'a kiralanabilir.

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

DIAGNE

Aslan'da Mbaye Diagne'nin durumu belirsiz. kalması yönünde görüş bildirmedi ancak sezon başı kampınını görebilir.

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

Yine de iyi bir teklif geldiği anda değerlendirecek. Çünkü deneyimli çalıştırıcı daha güvenilir bir forvet arayışında.

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

Bu sezon forvetsizlikten çok çeken Aslan, Diagne'yi takımda tutmayı da tercih edebilir. (Fotomaç)

Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu

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Galatasaray'da flaş ayrılıklar! Yeni takımları belli oldu
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