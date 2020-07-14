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İşte 'ın 6. transferi!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , bir transferde daha mutlu sona ulaştı. 'nun açıkladığı yeni yabancı kuralına göre hareket eden Aslan, 6. transferini de bitirmiş oldu. İşte detaylar ve gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek o isimler...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 08:57 Son Güncelleme: 14.7.2020 08:59 ABONE OL
İşte Galatasaray'ın 6. transferi!

'nin yabancı kontenjanını düşürmesiyle kadrosunu yerli isimlerle takviye etmeye başlayan Cimbom'un hamleleri sürüyor.

İşte Galatasaray'ın 6. transferi!

Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor'dan Güneren ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör 'in isteği üzerine harekete geçen yönetim, Ege ekibinin 10 numarasıyla söz kesti.

İşte Galatasaray'ın 6. transferi!

Aslan'ın 20 yaşındaki ile Akhisarspor'un play-off maçlarının ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

İşte Galatasaray'ın 6. transferi!

İmparator'un 'ı bu sezon yardımcılarına izlettiği ve hakkında olumlu rapor hazırlandığı kaydedildi.

İşte Galatasaray'ın 6. transferi!

Genç futbolcu yüksek top tekniği, doğru pozisyon alması ve hızlı karar almasıyla tanınıyor.

İşte Galatasaray'ın 6. transferi!

6. YERLİ TRANSFER

Aslan, yerli hamlesini Güneren ile sürdürdü. Sarı-kırmızılılar böylece 6. yerli futbolcuyu renklerine kattı.

İşte Galatasaray'ın 6. transferi!

Galatasaray'ın daha önceden anlaşma sağladığı isimler şöyle;

İşte Galatasaray'ın 6. transferi!

ARDA TURAN

İşte Galatasaray'ın 6. transferi!

SEMİH KAYA

İşte Galatasaray'ın 6. transferi!

EMRE KILINÇ

İşte Galatasaray'ın 6. transferi!

OĞULCAN ÇAĞLAYAN

İşte Galatasaray'ın 6. transferi!

KEREM AKTÜRKOĞLU

(Fotomaç)

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İşte Galatasaray'ın 6. transferi!
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