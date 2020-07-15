Beşiktaş Fenerbahçe mesaisine başladı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de takip ettiği idmanda, sakatlığı bulunan Burak Yılmaz bireysel çalışırken, antrenmanı düz koşu yaparak tamamladığı öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

