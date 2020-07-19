Selçuk İnan kimdir? Galatasaraylı Selçuk İnan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yarışında olan ancak son karşılaşmalarda aldığı yenilgilerle puan kayıpları yaşayan Galatasaray 33. Haftada karşılaştığı Göztepe karşılaşmasını 3-1 kazanmasıyla moral buldu. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. 2011 yılında kadroya dahil olan ve kaptanlık görevini de yerine getiren Milli futbolcu Selçuk İnan, düzenlenen basın toplantısıyla futbolu bıraktığını açıkladı. Bu gelişme sonrasında futbolseverler milli oyuncuya ilişkin Selçuk İnan kimdir, kaç yaşından, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularını merak ederek bilgi edinmeye çalışıyor. İşte Selçuk İnan'ın hayat öyküsü ve futbol kariyerinden detaylar…

SELÇUK İNAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Selçuk İnan (d. 10 Şubat 1985; İskenderun, Hatay), orta saha mevkinde görev yapmış eski Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da 19 Temmuz 2020 tarihinde futbolu bırakmıştır.

Kulüp kariyeri

İlk yıllar

Selçuk İnan, 1985 yılında İskenderun'un Karaağaç Mahallesi'nde bakkal bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşına kadar babasının yanında çıraklık yapan İnan'ın babası Münir İnan'ın ise tek ideali ise o dönemler Bir market açıp, oğlunu başına geçirmekti. Bakkal'da çıraklık yaptığı süreden sonra sokaklarda futbol oynamaya devam eden Selçuk, henüz 10 yaşında Karaağaç Belediyespor'un seçmelerinde katıldı ve kısa sürede futbola doğduğu şehrin kulübü olan Karaağaç Belediyespor'da amatör olarak başladı. Karaağaçspor'dayken idmanlardan sonra 2 saat kadar frikik vuruşu çalışıyordu. Amacı Zidane gibi büyük futbolcu olmaktı.

Bu dönemde Antrenör Recep Altun'un dikkatini çeken Selçuk, bu hocayla da özel çalışmalarına devam etti. Babası ise Selçuk'a Bu işte gelecek yok dese de Selçuk futbola devam etti. İlerleyen dönemde ise bir röportajda "Beş çocuklu bir ailenin tek erkek çocuğuyum. Babamın benimle ilgili planları vardı. İşleri ilerletip bir gün benim için market açmayı hayal ediyordu. Bu benim aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ben o kepenkleri indirip şut çekme derdindeydim. Bakkalın en çok bu yönünü seviyordum. "Belki ukalalık olacak ama bir gün futbolcu olacağımı biliyordum. 'Futbolcu olmazsan ne olursun' diye soranlara 'Yine futbolcu olurum' diye cevap verirdim." ifadelerini kullanmıştır.

Selçuk 14 yaşına kadar bu takımda devam etse de 14 yaşındayken Mehmet Kurt isimli antrenörünün tavsiyesiyle Çanakkale Dardanelspor denemelerine götürülüyor. Babası kabul etse de annesi kabul etmiyor ancak Selçuk Çanakkale takımına yine de gidiyor. Burada seçmelere giren Selçuk, kısa bir süre sonra beğeniliyor ve takım ile sözleşme imzalıyor.

Çanakkale Dardanelspor

Seçmelerde beğenilerek üç yıllığına takımıyla anlaştı. Bekar futbolcuların evde kalması yasak olduğu için kulübün tesislerinde kaldı ve liseyi de Çanakkale'de bitirdi. Bu süreçte ailesini ve arkadaşlarını özleyip Karaağağaç takımına dönmek istese de takım arkadaşları ve hocası kendini engellemiş ve takımda kalmıştır. 2,5 sezon PAF takımda oynadıktan sonra takımın başına Metin Tekin'in geçmesiyle A takıma yükseldi.

2002-03

2002 yılının Kasım ayında A takıma yükselen Selçuk, ilk maçına ise Türkiye Kupası maçında Manisaspor karşısında çıktı ve takımının 2-1 kazandığı karşılaşmada Gökhan Zan ile birlikte en çok dikkat çeken isim oldu. Bu maçta 10 numara pozisyonunda oynayan Selçuk maçtan sonra ise "Maçtan sonra çok değişik hissediyordum artık. Bana çok basit gelmişti. Genç millî takımda ya da altyapıda oynamak çok daha zordu." ifadelerinde bulundu. Bu maç ile birlikte A takımda sürekli olarak oynayan Selçuk, ligde ise ilk maçına 10 Kasım 2002 günü Konyaspor karşısında çıktı.1 Aralık 2002 günü ise ilk golünü Antalyaspor'a attı. Sezon boyunca 2 gol atan Selçuk, 20 lig 1 kupa maçına çıktı.

2003-04

2003-04 sezonunda ise Mehmet Topal, Hasan Kabze, Mehmet Çoğum ve Gökhan Zan gibi isimlerle ilk maçına 24 Ağustos günü Kayserispor karşılaşmasında ilk maçına çıktı. O sezon sadece 14 lig maçına çıkabilen Selçuk, hiç gol atamadı.

2004-05

2004-05 sezonu öncesinde gençler Avrupa şampiyonasında dikkat çeken İnan, ilk maçına 29 Ağustos günü Sarıyer karşısında çıktı ve takımı 6-3 kazandı. 4 Eylül günü ise o sezonki golünü Karagümrük karşısında attı. Sezon boyunca 27 maça çıkan Selçuk, 2 gol attı. Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı.

2005-06

2005-06 sezonunda ise birçok Süper Lig kulübünden teklif alsa da Dardanelspor'da kaldı. O sezon ilk maçına 28 Ağustos günü Mersin İdman Yurdu karşısında çıktı. Sezonun ilk yarısında 15 maça çıkan Selçuk, o sezonki ilk ve son golünü ise 18 Eylül günü Yozgatspor'a attığı iki golle kaydetti. Selçuk dört yıl oynadığı takımda 76 lig maçına çıkıp 6 gol attı. 2005-06 sezonunun devre arasında ise Ersun Yanal yönetimindeki Manisaspor'a transfer olarak, yeni takımıyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisaspor

2005-06

Devre arasında Galatasaray'dan da teklif alan Selçuk, daha az forma şansı bulabileceği için bu takımı tercih etmedi. Kadrosunda Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Sezer Öztürk, Sinan Kaloğlu, Hakan Balta, Ufuk Ceylan ve Ersan Gülüm gibi isimleri bulunduran Manisaspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Selçuk ilk lig maçına 21 Ocak 2006'da MKE Ankaragücü ile oynanan maçta çıkarken, ilk golünü iki hafta sonraki 3-1 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında attı. Selçuk İnan sezon boyunca 13 maça çıkıp 3 gol attı. Sezon sonuna kadar çoğu maçta görev aldı.

2006-07

2006-07 sezonunda takımın değişmezlerinden biri oldu. İlk maçına 6 Ağustos 2006 günü Beşiktaş karşısında çıktı ve takımının 1-0 gibi bir skorla kazanmasında pay sahibi oldu. O sezonki ilk golünü ise 19 Ağustos 2006 günü Galatasaray ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmada attı. Sezon boyunca 31 lig maçında forma giyen Selçuk, 3 gol attı. Kulübü gibi kendisi de lige çok iyi başlamasına rağmen, ilerleyen haftalarda düşüşe geçti. O sezon oynadığı 2751 dakika ile takımının en fazla forma giyen ikinci ismi oldu. Türkiye Kupası'nda ise 7 maça çıktı.

2007-08

Ertesi sezon adeta takımının kaptanı olan Selçuk, gösterdiği performansla büyük kulüplerin transfer listesine girdi. O sezon ilk maçına Kayserispor karşısında çıkan İnan, ilk golünü ise 2 Eylül günü Galatasaray ağlarına attı. Giray Bulak yöetimindeki takımda Uğur İnceman ve Filip Hološko gibi isimlerle takımın değişilmezi olsa ve sezon boyunca 30 maça çıkıp 5 gol atmasına rağmen takımının küme düşmesini engelleyemedi. Sezon sonu ise zor durumda olan takımından ayrılacağı açıklandı.

Trabzonspor

Selçuk İnan 1 Mart 2009 günü oynanan Antalyaspor müsabakasında Trabzonspor formasıyla mücadele ederken.

2008-09

Selçuk İnan, Manisaspor'un kümeye düşmesinin ardından 31 Mayıs 2008 tarihinde 2.000.000 € bonservis bedeli ile eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın başında olduğu Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni kulübünde 8 numaralı formanın yeni sahibi olan Selçuk, ilk lig maçına sezonun ilk haftasındaki Ankaraspor ile oynanılan ve 2-0 kazanılan karşılaşmada çıkarken, ilk lig golünü de bu maçta attı. Bir sonraki haftayı da boş geçmeyen genç futbolcu, 1 Kasım 2008 tarihli 4-0 biten İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında takımının ikinci golünü atarak Trabzonspor'un tarihindeki 2000. golüne imza attı.

Sezon boyunca istikrarlı performansını sürdüren Selçuk, teknik direktör Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmasından sonraki ilk maç olan Kayserispor maçında oynamadığı için basında eski teknik direktörünün gidişine üzüldüğü ve kulübe tepki gösterdiği haberleri çıktı. Ancak daha sonra karşılaşmaya sağlık sorunları nedeniyle çıkamadığını açıkladı. Başarılı futbolcu bordo mavili takımdaki ilk sezonunda 32 maçta forma giyip 3 gol atmıştır.

2009-10

Selçuk İnan, 2009-10 sezonunda Toulouse FC karşısında ilk resmi maçına çıktı ve bu maç onun kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçı oldu. Ancak takımı bu takıma elenerek turnuvaya veda etti. Selçuk, çıktığı ilk maç olan Sivasspor karşılaşmasında gol atarak, bir önceki sezon olduğu gibi bu sezonda da takımının ligdeki ilk golünü attı. Zaman zaman yaşadığı hastalıklar sebebiyle ilk 11'in dışında kalan Selçuk, Kayserispor'la oynanılan 10. hafta mücadelesinde 29. dakikada oyuna girdi ve takımına galibiyeti getiren ikinci golde Ceyhun Gülselam'a asist yaptı. Başarılı futbolcu, Trabzonspor'un zor günler geçirdiği bir dönemde Eskişehirspor ile oynanılan ve 2-1 kazanılan karşılaşmada takımının ilk golünü atarak bordo mavililere nefes aldırdı.

Takımın başına Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle çoğu maçta 90 dakika forma giyen Selçuk, sakat olduğu Manisaspor ve Ankaragücü maçları hariç tüm karşılaşmalarda forma giydi. İlk kez bir kupa sevinci yaşadığı Türkiye Kupası'ndaki tüm karşılaşmalarda forma giyerken Fenerbahçe ile oynanılan final maçında takımı mağlupken Umut Bulut'a attırdığı beraberlik golüyle bordo-mavilileri ateşleyen Selçuk, kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. Sezon boyunca 28 maça çıkıp 2 gol kaydeden başarılı orta saha oyuncusu, sezonun sona ermesiyle millî takımın ABD'deki hazırlık kampı kadrosunda da yer aldı.

2010-11

2010-11 sezonu başında yazılı basında sıkça Galatasaray'ın Selçuk'la ilgilendiği yönünde haberler çıktı. Ancak Selçuk ve Trabzonspor yönetimi bu haberleri yalanladı. Sezon başında Bursaspor ile oynadıkları Süper Kupa maçında da bir asist yapma başarısı gösterdi. Süper Kupa'yı da 3-0'lık skor ile Trabzonspor kazandı. Bu maçtan günler sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Liverpool ile eşleşen Trabzonspor'da her iki karşılaşmada da boy gösteren Selçuk, takımının elenmesine engel olamadı.

2010-11 sezonunda ilk maçına MKE Ankaragücü maçında çıkan Selçuk, ilk golünü ise Süper Lig'in 4. haftasında 6-1 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında attı. Bir hafta sonra ise eski takımı Manisaspor'a gol atan İnan, takımının kendi evinde 3-1 yenilmesini engelleyemedi. Sezon boyunca Gustavo Colman ile ortasaha'da görev yapan Selçuk, ligde tam 33 maça çıkan ve bu maçların tümünde 90 dakika forma giyen yıldız oyuncu, attığı iki golün yanı sıra tam 13 asist yaparak ligde bu alanda zirvedeki isimler arasında yer aldı. Takımının pas dağıtımını gerçekleştiren ve oyunu yönlendiren bir numaralı isim olan Selçuk, son haftaya dek müthiş bir performans sergilese de Trabzonspor'un averajla şampiyonluğu kaybetmesine engel olamadı.

Galatasaray

2011-12

Selçuk İnan 2011-12 sezonunda Galatasaray formasıyla

2011-12 sezonundan itibaren geçerli olmak kaydıyla Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'da Süper Lig'deki ilk golünü, aynı zamanda ilk resmî golünü Süper Lig'in 2011-12 sezonunun 2. haftasında oynanan Samsunspor karşısında penaltıdan kaydetmiştir. Galatasaray taraftarları tarafından da çok sevilen Selçuk ilk sezonunda ise kendi kariyer rekorunu kırmıştır ve Galatasaray'ın başarısında Felipe Melo ile birlikte büyük pay sahibi olmuştur. Duran toplarıda çok etkili kullanan Selçuk, duran toplardan hem asistler yapmış, hem de kendi adına goller atmıştır. Eski takımı Trabzonspor'a attığı frikik golü ise birçok otorite tarafından takdir edilmiştir.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, 2-0 geriye düşüp 4-2 kazanılan Samsunspor maçının ardından; "Selçuk'un form durumuna ve attığı gollere çok seviniyorum oyunun iki yönünde de çok etkili inşallah böyle devam eder" demiştir. Ayrıca Selçuk İnan 10 Mart 2012'de oynanan Gençlerbirliği maçında bir frikik golü atmış ve takımının 2-0 galip gelmesinde büyük pay sahibi olmuştur. Ayrıca attığı 3 frikik golüyle Selçuk İnan kariyerinde en çok frikik golü attığı sezonu yakalamıştır. Selçuk İnan 8 Nisan 2012'de oynanan Manisaspor maçında Eski takımı Manisaspor'a biri 30 metre'den diğeri ise penaltıdan olmak üzere iki gol atmıştır ve 34 haftalık maratonu 11 gol ve 12 asist ile tamamlayarak Double-Double yapmıştır. 22 Nisan 2012 tarihinde TT Arena'da oynanan Fenerbahçe derbisinde serbest vuruştan gol atan Selçuk, Süper Final 3. hafta maçında eski takımı Trabzonspor'a 1 gol (frikik) ve 1 asist ile takımının 2 golünde direkt katkı sağladı.

Ayrıca Selçuk İnan'ın bu freekick golü Galatasaray kulüp tarihinde Gheorghe Hagi'nin 2000-2001 sezonunda 5 gollük rekorunu egale etmiş oldu. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile birlikte kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. 2012-2013 sezonunda Süper Lig'de ilk golünü 2. hafta oynanan Beşiktaş derbisinde kaydetti. Galatasaray'da 57 maçta 16 gol ve 22 asist yapma başarısını göstermiştir.

2012-13

Selçuk İnan 2012-13 sezonunda Galatasaray formasıyla

Selçuk İnan, Fenerbahçe ile oynanan 2012 Türkiye Süper Kupası maçına ilk 11 başlamıştır ve bu maçta Umut Bulut'a iki asist yapmış ve 89. dakikada takımını öne geçiren golü Penaltı'dan kaydetmiştir ve Umut Bulut ile beraber maçın adamı seçilmiştir. Selçuk İnan Süper Lig'de ilk maçına ise ilk hafta da Kasımpaşa SK karşısında çıkmıştır. O sezon liigdeki ilk golünü ligdeki ilk asistini de yaptığı karşılaşma olan maçta, Süper Lig'in 2. haftasında penaltıdan Beşiktaş ağlarına göndermiştir. Selçuk bu golü atarak Beşiktaş karşısında Galatasaray formasıyla ilk golünü atmıştır ve takımıyla üç büyüklerin de ağlarını sarsan ender oyunculardan biri olmuştur.

O sezon ayrıca Galatasaray formasıyla ilk UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşayan Selçuk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Ekim 2012'de Manchester United FC karşısında çıkmıştır. 27 Ekim 2012'de ise Kayserispor maçında Cris'in golününve Burak Yılmaz'ın golünün asistini yaparak bu maçla birlikte Süper Lig'de 3. asistini yapan Selçuk, ligdeki ikinci golünü ise bir sonraki haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a atmıştır ve bu maç 3-0 Galatasaray üstünlüğü ile sonuçlanmıştır. Selçuk İnan 2012-13 sezonundaki ilk frikik golünü ise Avrasya derbisi'nde atmıştır ve 16 Aralık 2012'de oynanan maçta Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmiştir.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise tüm Grup aşamasında 90 dakika forma giyen Selçuk, 20 Kasım 2012'de Türk Telekom Arena'da oynanan ve hayati önemi olan Manchester United FC maçında Burak Yılmaz'ın golünün asistini köşe vuruşundan yapmış ve takımının 1-0 galip gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olmuştur. Galatasaray grubun son maçında ise Aydın Yılmaz ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 SC Braga'yı mağlup ederek üs ttura çıkmıştır. Selçuk ise grup aşamasında en çok isabetli pas yapan 5 oyuncu arasına girmiştir. Galatasaray bir sonraki turda Schalke 04 ile eşleşmiş ve bu turun ilk maçında Burak Yılmaz'ın attığı golün asistini yapmıştır.

Bu maçın rövanşında ise 3-2 biten karşılaşmada Hamit Altıntop ve Umut Bulut'un gollerinin asistini yapmış ve Galatasaray bir üst tura çıkarak Real Madrid CF ile eşleşmiştir. 25 Şubat 2013'te oynanan Orduspor maçında uzun süre sonra gol atan Selçuk, ayrıca bu maçın henüz 15.dakikasında kendi kalesine şanssız bir şekilde gol atmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid CF ile oynanan Çeyrek final ilk karşılaşmasında bekleneni veremyen Selçuk, 90 dakika sahada kalmış ve takımı 3-0 mağlup olmuştur. Bu maçın rövanşında ise Galatasaray rakibini 3-2 yense de turu averajla geçen taraf İspanyol ekibi oldu.

O sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 10 maçın tamamında forma giyen Selçuk İnan, bu maçlarda 900 dakika, 5 asist ve 2 sarı kart istatistiğiyle oynadı. 5 Mayıs 2013 günü oynanan Sivasspor müsabakasında 1'i frikik olmak üzere 2 gol atmış ve Galatasaray'ın bu maçı kazanmasında büyük pay sahibi olmuştur. Ayrıca bu maçın sonunda bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 10 puan önüne geçen Galatasaray 19. Şampiyonluğunu ilan etmiş, böylelikle Selçuk Galatasaray'da ikinci sezonunda da Şampiyonluk yaşamıştır. Selçuk İnan'ın attığı 2. gol ise Galatasaray adında o sezonun en güzel golü seçilmiştir. Sezon boyunca 31 Süper Lig maçına çıkan Selçuk, 6 gol atmış, 6 asist yapmış ve 8 sarı kart görmüştür. Ayrıca Selçuk toplam 2781 dakika sahada kalmıştır.

2013-14

Selçuk İnan Galatasaray formasıyla

Selçuk İnan ve Frank Lampard

Selçuk İnan, 2013-14 sezonuna takımıyla katıldığı Emirates Cup'ı kaldırarak başladı. Bu maçın ardından ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında Türkiye Süper Kupası maçında çıkan İnan, normal süresi 0-0 biten ve 99. dakikada Didier Drogba'ın galibiyeti getiren golü attığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Selçuk, o sezon ilk Süper Lig maçına ise ligin ilk haftasında Gaziantepspor karşısında çıktı. Bir önceki sezon zaman zaman sol zaman zaman sağ kanat'ta forma giyen İnan, bu maçta Ön libero mevkiinde forma giyerek kendi mevkiine döndü. Süper Lig'in ilk 3 haftasında tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Selçuk, 4. haftada ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

O sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk maçına Real Madrid karşısında Ekim 2013'te çıkan Selçuk, takımının 6-1 yenilmesine engel olamamıştır. Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Selçuk, Galatasaray kariyerindeki ilk kırmızı kartını görmüştür. Bu maçın ardından teknik direktör Fatih Terim ile karşılıklı olarak yollar ayrolmış ve yerine İtalyan teknik adam Roberto Mancini getirilmiştir. Mancini'nin getirildiği ilk maç olan Juventus FC maçında son anlarda topuğuyla topu Umut Bulut'a bırakan Selçuk, takımının maçtan 2-2 berabere kalarak ayrılmasında büyük pay sahibi olmuştur.

O sezon Mancini'nin Süper Lig'de ilk maçı olan ve partneri Felipe Melo'nun da cezalı olduğu Akhisar Belediyespor maçında forma giyemeyen Selçuk, bu maçta formasını Yekta Kurtuluş'a kaptırmıştır. Felipe Melo'nun formasını ise Ceyhun Gülselam kapmıştır. Ancak Galatasaray bu maçtan 2-1 ayrılmış Selçuk ise sonraki hafta partneri Felipe Melo ile sahalara dönmüştür. Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Kayserispor maçında 2 asist yaparak o sezonki ilk asistlerini yapan oyuncu, ilk golünü ise Süper Lig'in 12. haftasında kafayla Sivasspor'a attı.

Ayrıca bu kafa golü Selçuk İnan'ın kariyerindeki ilk kafa golü oldu. Bu maçta bir de asist yapan oyuncu takımının 2-1 galip gelmesinde en büyük pay sahibi oldu. 14. haftada ise penaltıdan Elazığspor topu ağlarına yollayan Selçuk, o sezon tüm UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında 90 dakika forma giyerek takımının en sürekli oyuncusu oldu. Grubun son maçında Juventus FC ile oynanan maçta da 90 dakika sahada kalan İnan, maçın bir sonraki güne ertelenmesinin ardından Wesley Sneijder'in maçın 85. dakikasında gol attığı karşılaşmanın da tamamında forma giymiştir.

Teknik direktörlüğe Roberto Mancini'nin getirilmesiyle zaman zaman Ceyhun Gülselam zaman zaman ise Yekta Kurtuluş ile çoğunlukla ise Felipe Melo ile ön libero'da oynayan Selçuk, sezonun ilk yarısını Süper Lig'de 15 maç 2 gol, 4 asist ve 3 sarı kart ile tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Selçuk, Burak Yılmaz ve Didier Drogba'dan sonra takımın en çok forma giyen oyuncusu olmuştur. Selçuk o sezon oynanan iki Türkiye Kupası maçında da görev almamıştır ancak Galatasaray bu iki maçı da kazanmıştır.

Wesley Sneijder, Felipe Melo, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Emre Çolak Selçuk'un Tokatspor'a attığı 2014 yılının ilk golünü kutlarken

Devre arasında takımının Antalya kampına katılan İnan, Turkish Airlines Antalya Kupası'nda takımıyla ilk olarak AFC Ajax ve ikinci olarak da Celtic maçında forma giymiş ve penaltılara giden karşılaşmada takımının gollerinden birini atmıştır. Galatasaray 5-4'lük skorla rakibini elerken Selçuk İnan ise resmi olmasa da Roberto Mancini yönetimindeki ilk kupasını kazanıyordu. Bu maçın ardından ilk resmi maçına Türkiye Kupası grup maçında Tokatspor karşısında çıkan oyuncu, bu maçın 69. dakikasında takımını penaltıdan 1-0 öne geçiren golü atmıştır. Ayrıca bu gol Galatasaray'nün 2014 yılında attığı ilk gol olmuştur. Maçın 87. dakikasında bir penaltı daha olmuş topun başına yine Selçuk geçmiş ancak topun zemine takıldığı için topu dışarı yollamıştır.

Ancak 90+2. dakikada Nordin Amrabat'a orta saha'dan olağanüstü bir pas veren oyuncu, Nordin Amrabat'ın topu ağlara yollamasının ardından bir de asist yapmıştır. 19 Ocak 2014 günü ise Türkiye Kupası'nda 2. maçına çıkan Selçuk, maçın 43. dakikasında takımını Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçiren golü yine penaltıdan atmıştır. Ancak Galatasaray 90. dakikada Lamine Diarra'nın golüne engel olamamış ve maç 1-1 berabere bitmiştir. Ayrıca teknik direktör Roberto Mancini Sabri Sarıoğlu'nda olan takım kaptanlığını 2013-14 sezonunun ikinci yarısı itibarıyla Selçuk İnan'a verdi.[24] Ancak daha sonra çıkan spekülasyonlar sebebiyle kaptanlık tekrar Sabri'ye verildi.

2014 yılında Süper Lig'deki ilk golünü ise Bursaspor ağlarına 2 Şubat 2014 günü attı. Takımı bu maçı 6-0 kazandı. 23 Şubat 2014 günü ise oynanan Beşiktaş derbisine kaptan olarak sahaya çıkan Selçuk takımının 1-0 kazandığı maçta tek golü penaltıdan eski takım arkadaşı Tolga Zengin'in koruduğu kaleye attı. 2013-14 sezonunda Galatasaray, Eskişehirspor'u Türkiye Kupası'nda 1-0 yenerken Selçuk İnan da kariyerinde 2. Türkiye Kupası'na ulaşmıştır. 2013-14 sezonunda 45 maça çıkarken 9 gol atıp 10 asist yapmıştır. Ayrıca o sezonki tek frikik golünü ise eski takımı Trabzonspor'a atmıştır ve takımının lig 2.si olmasında büyük pay sahibi olmuştur.

2014-15

Selçuk İnan'ın Eskişehirspor'a Türkiye Kupası'nda attığı frikik golü

2014-15 sezonu başında ise Roberto Mancini ile yolları ayıran Galatasaray, Cesare Prandelli'yi göreve getirmiştir. Prandelli'nin gelmesinin ardından ise Selçuk İnan, 2019 yılına kadar sözleşme imzalamıştır. Bir önceki sezon 2M Euro garanti ücret alan Selçuk, 2014-15 sezonuyla birlikte sırasıyla; 2.75, 2.8, 2.85, 2.9 ve 2.95 M euro garanti ücret alacaktır. Ayrıca maç başı ücret olarak 25.000 Euro alacağı açıklanmıştır. Cesare Prandelli'nin takımdan ayrılmasyıla yerine Hamza Hamzaoğlu geçmiştir.

Bu teknik direktör değişiklikliği ardından performansı giderek artmıştır ve ilk asistini Konyaspor karşısında yapmıştır. Hamza Hamzaoğlu ile çalışırkenki ilk golünü 87. dakikada Eskişehirspor'a karşı atmıştır ve takımına galibiyeti getiren isim olmuştur. Prandelli döneminde sadece 2 asist yapan Selçuk, Hamza Hamzaoğlu döneminde 3 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi.

Emekliliği

19 Temmuz 2020 tarihinde İnan emekliliğini açıkladı.

Millî takım kariyeri

Selçuk İnan A millî takım maçında.

Selçuk İnan A millî takım antrenmanında.

Millî takıma ilk kez Şubat 2007'de Gürcistan ile oynanan maçta çağrılmasına rağmen sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Selçuk, millî takımının formasını ilk kez 13 Ekim 2007'de Moldova ile oynanılan hazırlık maçında giydi. 2012 Avrupa Kupası ön elemelerinde takımın vazgeçilmezlerinden olmuş ve çok fazla asist yaparak takımına katkıda bulunmuştur. Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı.

2011'de Guus Hiddink tarafından millî takıma çağrılan Selçuk neredeyse tüm maçlarda ilk 11 başladı ve birçok asist yaptı. Selçuk Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü Gürcistan'a 24 Mayıs 2012 tarihinde Penaltı'dan attı. Türkiye'nin Salzburg kampında sadece Gürcistan maçında oynayan Selçuk, Türkiye'nin Portekiz ile oynadığı maçın 80.dakikasında oyuna dahil olmuş ve 88. dakikasında Pepe'nin kendi kalesine attığı golün asistini yapmıştır ve

Türkiye maçtan 3-1 galip ayrılmıştır. Selçuk ikinci golünü ise 11 Eylül 2012'de Estonya'ya atmıştır.Ayrıca Selçuk İnan'ın attığı 3.gol ise Andorra'ya karşıdır. Selçuk bu golü frikikten atmıştır. 13 Ekim 2015 tarihinde Türkiye'nin İzlanda'yı 1-0 yendiği maçta tek golü atarak Türkiye'nin 2016 Avrupa Şampiyonasına direkt katılmasına katkı yapmıştır.

KAYNAK: Vikipedia