Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Emre Fenerbahçe'den ayrılırsa..."

4 AYRILIK VE 4 ŞAMPİYONLUK

2001'de Galatasaray, 2005'te Inter, 2012'de Atletico Madrid ve son olarak 2019'da Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun 4 eski takımı da bir sezon sonra şampiyonluk kazandı.