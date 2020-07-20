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'dan olay sözler! "Emre 'den ayrılırsa..."

'de son iki sezondur hayal kırıklığı yaratan , sezon sonunda büyük bir değişime gidecek. Kaptan 'nun sportif direktör olacağı kulüpte, taşlar yerinden oynayacak. Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler yaşanırken ünlü yorumcu , Emre Belözoğlu ile ilgili çok dikkat çekici bir bilgi verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.7.2020 11:09 Son Güncelleme: 20.7.2020 11:11 ABONE OL
Ahmet Çakar'dan olay sözler! Emre Fenerbahçe'den ayrılırsa...

Türk futbolunun efsane ismi , sezon sonunda yaşantısını noktalayacak. kaptanı, önümüzdeki sezon kulübün sportif direktörlük koltuğuna oturacak.

Ahmet Çakar'dan olay sözler! Emre Fenerbahçe'den ayrılırsa...

Bu doğrultuda çalışmalarına erkenden başlayan Emre Belmzoğlu, başkan 'un açıklamasına göre 4-5 ismi şimdiden imza aşamasına getirdi.

Ahmet Çakar'dan olay sözler! Emre Fenerbahçe'den ayrılırsa...

'de bu gelişmeler yaşanırken usta yorumcu , Beyaz TV'deki Derin programında 'nun şaşırtan istatistiğini dile getirdi.

Ahmet Çakar'dan olay sözler! Emre Fenerbahçe'den ayrılırsa...

Eski hakem, 'nin tecrübeli oyuncusunun ayrıldığı senelerin sonrasında takımlarının şampiyon olduğunu ifade etti.

Ahmet Çakar'dan olay sözler! Emre Fenerbahçe'den ayrılırsa...

"EMRE'NİN AYRILDIĞI TAKIM SENEYE ŞAMPİYON OLUYOR"

Çakar, "'nun ayrıldığı takım seneye şampiyon oluyor. Emre Belözoğlu, 'den bugün ayrılırsa istatistiklere göre Fenerbahçe seneye şampiyon olacak demektir. İstatistik yalan söylemez" dedi.

Ahmet Çakar'dan olay sözler! Emre Fenerbahçe'den ayrılırsa...

4 AYRILIK VE 4 ŞAMPİYONLUK

2001'de , 2005'te Inter, 2012'de ve son olarak 2019'da 'den ayrılan 'nun 4 eski takımı da bir sezon sonra şampiyonluk kazandı.

Ahmet Çakar'dan olay sözler! Emre Fenerbahçe'den ayrılırsa...
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Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Emre Fenerbahçe'den ayrılırsa..."
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