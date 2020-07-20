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'dan flaş paylaşımı!

'ın Hırvat stoperi Domogoj Vida, ile oynanan derbi maçının ardından flaş bir paylaşımında bulundu. Vida, Gökhan ile yer aldığı fotoğrafı paylaşarak "Bizimle Kal" notunu düştü. Derbide siyah-beyazlıların golleri de Vida ve Gökhan Gönül'den gelmişti.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 14:58 ABONE OL
Domagoj Vida'dan flaş Gökhan Gönül paylaşımı!

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi btiecek olan ve henüz yeni kontrata imza atmayan Gökhan Gönül'ün geleceği konusunda belirsizlik sürüyor. İsmi eski takımı Fenerbahçe ile anılan yıldız sağ bek için son olarak takım arkadaşı Domagoj Vida'dan flaş bir paylaşım geldi.

Gönül'ün Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası birlikte yaşadıkları sevinç anının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Vida, "Bizimle kal" notunu düştü.

Bu paylaşım siyah-beyazlı taraftarlar tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Domagoj Vida'dan flaş Gökhan Gönül paylaşımı!
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