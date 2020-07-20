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'ye 'dan 3 !

'de başkanlğında son iki sezonu hayal kırıklığı ile kapatan , tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Geçen sene 6. olarak bunu egale eden Kanarya, bu sezonu 7.'likle noktalamayı garantiledi. Gelecek sezon sonunda seçim olması yönetimi harekete geçirdi. Mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe, adımlarını da ona göre atmaya başladı. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda 'dan 3 yıldızla görüşmelerde bulunacak.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:21 Son Güncelleme: 20.7.2020 09:24 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Almanya'dan 3 transfer!

Bir sezonu daha hayal kırıklığı yaşatarak bitirmeye hazırlanan , 2020- 21 yapılanması için kolları sıvadı. Yönetim ve sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan 3 transfer!

Kanarya, 'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına göre hareket ederken ilk olarak kadrosuna genç yeteneklerin dışında Mert Hakan Yandaş'ı etmişti.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan 3 transfer!

'un başarılı orta sahası, sosyal medya hesabından kırmızı-beyazlılara veda ederken sezonun sona ermesiyle birlikte 'ye imza atacak.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan 3 transfer!

içerisinden adı başta ve olmak üzere birçok isimle anılan , gözünü yurt dışına çevirdi.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan 3 transfer!

Sarı-Lacivertliler'in hazırladığı listesinin ilk sıralarında forması giyen Milli oyuncularımız ve var. Kanarya bu ikili için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan 3 transfer!

'ta 2.5 milyon Euro'ya, ise 2 milyon Euro'ya serbest kalabiliyor.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan 3 transfer!

Alman basınına göre 'nin radarına Düsseldorf'tan bir isim daha girdi: ... 22 yaşındaki forvet sezun 2. Lig ekiplerinden Kiel'de geçirdi.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan 3 transfer!

Iyoha, burada kaydettiği 9 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. asıllı Alman forvet, 1.91 m.'lik boyuyla tarz olarak Muriqi'ye benziyor.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan 3 transfer!

'nin için de ilk etapta 500 bin Euro teklif etmesi bekleniyor. sorumlu yönetici Selahattin Baki'nin sezon sonunda Düsseldorf'a giderek 3 oyuncunun birden işini bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan 3 transfer!
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Fenerbahçe'ye Almanya'dan 3 transfer!
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