Başakşehir'in istikrar abidesi! Edin Visca

İLK KEZ BU SEZON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Medipol Başakşehir'in sağ kanat oyuncusu Edin Visca, turuncu-lacivertli forma ile çıktığı maçlarda ilk kez bu sezon kırmızı kart gördü.

Kariyerinde bir sezonda 4 sarı kart dahi görmeyen ve cezalı duruma düşmeyen Visca, bu sezonun 29. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 85. dakikasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Visca'nın bu sezon kaçırdığı tek lig maçı 30. haftada Medipol Başakşehir'in deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendiği karşılaşma oldu.

Visca, 2011-2012, 2012-2013 ve 2016-2017 sezonlarında ligi 3'er sarı kart ile tamamladı. Bosna Hersekli futbolcu bu sezon da 3 sarı kart gördü.