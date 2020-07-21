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Başakşehir'in istikrar abidesi!

'de tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan 'in yıldızı , takımının elde ettiği başarıda büyük pay sahibi oldu. Medipol Başakşehir'e, 2011-2012 sezonunda ekibi Zeljeznicar'dan olan Edin Visca, turuncu-lacivertli forma ile geçirdiği 9. yılda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 23:15 Son Güncelleme: 21.7.2020 23:16 ABONE OL
Başakşehir'in istikrar abidesi! Edin Visca

İstikrarı ile dikkati çeken ve takımın en önemli isimlerinden biri olan Visca, bu sezon son hafta öncesi Senegalli oyuncu ile 12'şer golle takımın en golcü iki isminden biri oldu. Yalnızca attığı değil attırdığı gollerle de takımının hücumdaki yükünü çeken Visca, takımın kaptanı olarak da önemli bir sorumluluğu üzerinde taşıdı.

Başakşehir'in istikrar abidesi! Edin Visca

TÜRKİYE'DEKİ 9 YILINDA 9 MAÇ KAÇIRDI
'in kaptanı 'de geçirdiği 9 yılda yalnızca 9 maç kaçırdı.

Sekizi , biri 1. Lig olmak üzere 9 yıldır Medipol Başakşehir formasını giyen Visca, Süper Lig'de 265, TFF 1. Lig'de de 34 maçta oynadı.

Son 7 sezonda ise yalnızca 2 maç kaçıran Visca, 2012-2013 sezonunda 6 maçta forma giyemedi. oyuncu ilk sezonunda da 1 maçta takımındaki yerini alamamıştı.

Başakşehir'in istikrar abidesi! Edin Visca

İLK KEZ BU SEZON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
'in sağ kanat oyuncusu , turuncu-lacivertli forma ile çıktığı maçlarda ilk kez bu sezon gördü.

Kariyerinde bir sezonda 4 dahi görmeyen ve cezalı duruma düşmeyen Visca, bu sezonun 29. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 85. dakikasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Visca'nın bu sezon kaçırdığı tek lig maçı 30. haftada Medipol Başakşehir'in deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendiği karşılaşma oldu.

Visca, 2011-2012, 2012-2013 ve 2016-2017 sezonlarında ligi 3'er sarı kart ile tamamladı. futbolcu bu sezon da 3 sarı kart gördü.

Başakşehir'in istikrar abidesi! Edin Visca

SÜPER LİG'DE 265 MAÇ
'in yıldız oyuncusu, turuncu-lacivertli forma ile 'de 265 maça çıktı. Visca bu karşılaşmalarda fileleri 75 kez havalandırdı.

Turuncu-lacivertli takıma 21 yaşında olan Visca, ilk sezonunda Süper Lig'de 33, Süper Final grubunda da 3 maça çıktı. Bu maçların 23'ünde ilk 11'de görev alan futbolcu, 5 gol attı.

Bir sonraki sezonda 28 maçta forma giyen Visca, 3 gol kaydetti.

Visca, turuncu-lacivertli takımın 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Süper Lig'de 34 maçın 34'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 2014-2015 sezonunu 8 golle kapatan Bosna Hersekli oyuncu, 2015-2016 sezonunda ise 34 maçta 17 gol atarak kariyer rekorunu kırdı. 2016-2017 sezonunda da 34 maçta forma giyen Visca, 8 kez gol sevinci yaşadı.

2017-2018 sezon da 33 maçta görev alan ve 9 gol atan Visca, geçtiğimiz sezon ise oynadığı 34 maçta 13 gol atmayı başardı.

Başakşehir'in istikrar abidesi! Edin Visca

1. LİG'DE 34'TE 34
'in 1. Lig'de mücadele ettiği 2013-2014 sezonundaki performansıyla takımın yeniden 'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan , 34 maçın 34'ünde ilk 11'de sahaya çıktı.

Visca, kariyerinde bir alt ligdeki tek sezonunu 10 golle tamamladı.

Turuncu-lacivertli takımın 78 puan ile zirvede tamamladığı sezon da Visca kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.

Başakşehir'in istikrar abidesi! Edin Visca

AVRUPA'DA BAŞAKŞEHİR'İN EN GOLCÜ İSMİ
, ile 5 farklı sezonda Avrupa kupalarında toplam 27 maçta mücadele etti.

30 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 6, Avrupa Ligi'nde ise 21 maçta görev aldı. Visca, bu maçlarda fileleri 13 kez havalandırarak, önemli bir başarıya da ulaştı.

Edin Visca, Avrupa kupalarında Medipol Başakşehir'in en golcü oyuncusu olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Başakşehir'in istikrar abidesi! Edin Visca
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Başakşehir'in istikrar abidesi! Edin Visca
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