Beşiktaş'a Renato Tapia'dan kötü haber!

Beşiktaşlı Vida'nın sözleşmesi şoke etti! İnanılmaz rakamlar

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sergen Yalçın yönetiminde önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, gündemine Hollanda ekibi Feyenoord'dan Renato Tapia'yı aldı.Perulu futbolcudan siyah beyazlılara kötü haber geldi. Bonservisi elinde olan ya da düşük maliyetli isimleri kadrosuna katmak isteyen Kartal, bu hedeflerden biri olarak da Renato Tapia'yı belirledi. Ancak Feyenoord ile olan sözleşmesi sona eren Tapia, La Liga ekibi Celta Vigo ile anlaştı.24 yaşındaki Renato Tapia, kariyeri boyunca 161 maçta 11 gol 5 asistlik performans gösterdi.