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'a 'dan kötü haber!

Son dakika transfer haberleri... yönetiminde önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, gündemine ekibi Feyenoord'dan 'yı aldı.Perulu futbolcudan siyah beyazlılara kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 23:56 Son Güncelleme: 21.7.2020 23:59 ABONE OL
Beşiktaş'a Renato Tapia'dan kötü haber!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sergen Yalçın yönetiminde önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, gündemine Hollanda ekibi Feyenoord'dan Renato Tapia'yı aldı.Perulu futbolcudan siyah beyazlılara kötü haber geldi. Bonservisi elinde olan ya da düşük maliyetli isimleri kadrosuna katmak isteyen Kartal, bu hedeflerden biri olarak da Renato Tapia'yı belirledi. Ancak Feyenoord ile olan sözleşmesi sona eren Tapia, La Liga ekibi Celta Vigo ile anlaştı.

24 yaşındaki Renato Tapia, kariyeri boyunca 161 maçta 11 gol 5 asistlik performans gösterdi.





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Beşiktaş'a Renato Tapia'dan kötü haber!
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