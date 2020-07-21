Beşiktaş'ta Boateng'in ayağında ödem tespit edildi

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti.

Mücadelenin 59. dakikasında sakatlanan Ganalı yıldız Boateng, maçı yarıda bırakmıştı. Siyah-beyazlı ekip, deneyimli oyuncunun sol ayak bileğinde ödem tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin Prince Boateng'in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir.



Kevin Prince Boateng'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."