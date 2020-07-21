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'ta Boateng'in ayağında ödem tespit edildi

'ın 'yi 2-0 yendiği derbi maçta sakatlanarak oyundan alınan Boateng'in son durumu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Ganalı yıldızın ayak bileğinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 20:11 ABONE OL
Beşiktaş'ta Boateng'in ayağında ödem tespit edildi

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti.

Mücadelenin 59. dakikasında sakatlanan Ganalı yıldız Boateng, maçı yarıda bırakmıştı. Siyah-beyazlı ekip, deneyimli oyuncunun sol ayak bileğinde ödem tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin Prince Boateng'in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir.

Kevin Prince Boateng'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Beşiktaş'ta Boateng'in ayağında ödem tespit edildi
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