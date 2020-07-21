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Yeni takımını duyurdu! parasını ödeyemezse...

'ta gösterdiği performansla parmak ısırtan 'kral' , sezon sonunda siyah-beyazlı formaya veda edebilir. , Burak'ın alacaklarını ödeyemez ve yıldız isim serbest kalırsa gelecek sezon o formayı terletecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.7.2020 13:38 Son Güncelleme: 21.7.2020 13:38 ABONE OL
Yeni takımını duyurdu! Beşiktaş parasını ödeyemezse...

'ta korusu... 'da kadro dışı kalmasının ardından Beşiktaş'a imza atan Burak Yılmaz, takımın gol yükünü tek başına sırtlamaya devam ediyor.

Yeni takımını duyurdu! Beşiktaş parasını ödeyemezse...

Bu sezon ile 25 maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren ile Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor.

Yeni takımını duyurdu! Beşiktaş parasını ödeyemezse...

Özellikle Lille'in sportif direktörü Luis Campos'un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.

Yeni takımını duyurdu! Beşiktaş parasını ödeyemezse...

BURAK YILMAZ'I İZLEMEK İÇİN İSTANBUL'DA
Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, 'da ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille'de görmek istediğini iletti.

Yeni takımını duyurdu! Beşiktaş parasını ödeyemezse...

SERBEST KALIRSA LILLE'E
Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan 'ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan , bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl 'da forma giyecek.

Yeni takımını duyurdu! Beşiktaş parasını ödeyemezse...
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Yeni takımını duyurdu! Beşiktaş parasını ödeyemezse...
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