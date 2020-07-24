Galatasaray, 2019-2020 sezonunu Antalya'da kapatıyor.

Corona virüsü sonrası yaşadığı puan kayıpları nedeniyle hem şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi'ni kaçıran sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor'u yenerek ligi beşinci konumda bitirmeyi hedefliyor.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın 55, Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor'un ise 44 puanı bulunuyor. Antalyaspor - Galatasaray maçı saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor. Karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalıyor.

İLK 11'LER...

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Doğukan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Nazım, Jahovic, Veysel, Bünyamin.

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Feghouli, Emre, Adem.

Fatih Terim Galatasaray'da 900. maçına çıktı



GALATASARAY RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN...



Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.

Cimbom'un 95 golüne, Antalya ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynana maçı Galatasaray 5-0 kazandı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 10 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 6 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, kırmızı-beyazlılar 1 kez galip gelebildi.

3 müsabaka ise berabere sona erdi. Antalyaspor - Galatasaray arasındaki son iki maçta sarı-kırmızılılar rakibine 10 gol atarken, kalesini gole kapadı.