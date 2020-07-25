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'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

'de gelecek sezon için kadro planlaması son sürat devam ediyor. Sportif direktör önderliğinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler ile sözleşmesini yeni uzatan yıldız isim ayrılık kararı aldı ve yeni takımı da belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 12:02 Son Güncelleme: 25.7.2020 12:03 ABONE OL
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Bu sezon da beklentilerin çok altında bir performans göstererek taraftarlarını üzen 'de takımın içinde bulunduğu durum sarı-lacivertli kurmayları da oldukça rahatsız ediyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Yaşanan kayıplar, ayrılıklar ve alınan sonuçlar sonrası yeni sezona yeni bir yapılanmayla merhaba demeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde, sportif direktör olarak dümenin başına geçmiş bulunuyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Öncelikle konusunu halletmek isteyen Fenerbahçeli yöneticiler birçok ismi listesine alırken, transferde de oldukça atak bir görüntü çiziliyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Takıma yapılacak takviyelerin yanında ayrılacak isimleri de belirleyen kurmaylar, o isimleri yavaş yavaş netleştirmeye başladı. İşte yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Üst üste ikinci sezonda da ilk 5'e dahi giremeyerek Avrupa kupalarına katılamayan 'de, maçının bitimiyle geniş çaplı bir kadro değişimi için harekete geçilecek.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan oyuncularla yollar kesin olarak ayrılacak ve 'başarıya aç, kazanma arzusuyla dolu' oyuncular edilecek.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Sezon sonu sportif direktörlük görevini üstlenecek 'nun sık sık ve antrenörler , Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ile görüşerek kadro planlaması yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı bir ismin yeni takımı da belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Africa Top Sports, 'de gözden düşen Nabil Dirar'ın 'a dönebileceğini yazdı. 34 yaşındaki oyuncunun eşyalarını 'ya gönderdiği belirtilirken, durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

'da başlayan Dirar, 2008-12 yılları arası 'da oynadı. Burada 153 maça çıkıp, 19 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu
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