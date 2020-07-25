Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Bu sezon da beklentilerin çok altında bir performans göstererek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de takımın içinde bulunduğu durum sarı-lacivertli kurmayları da oldukça rahatsız ediyor.
Yaşanan kayıplar, ayrılıklar ve alınan sonuçlar sonrası yeni sezona yeni bir yapılanmayla merhaba demeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu sportif direktör olarak dümenin başına geçmiş bulunuyor.
Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen Fenerbahçeli yöneticiler birçok ismi listesine alırken, transferde de oldukça atak bir görüntü çiziliyor.
Takıma yapılacak takviyelerin yanında ayrılacak isimleri de belirleyen kurmaylar, o isimleri yavaş yavaş netleştirmeye başladı. İşte yaşanan son gelişmeler...
Üst üste ikinci sezonda da ilk 5'e dahi giremeyerek Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor maçının bitimiyle geniş çaplı bir kadro değişimi için harekete geçilecek.
Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan oyuncularla yollar kesin olarak ayrılacak ve 'başarıya aç, kazanma arzusuyla dolu' oyuncular transfer edilecek.
Sezon sonu sportif direktörlük görevini üstlenecek Emre Belözoğlu'nun sık sık teknik direktör Tahir Karapınar ve antrenörler Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ile görüşerek kadro planlaması yaptığı belirtildi.
Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı bir ismin yeni takımı da belli oldu. İşte detaylar...
Africa Top Sports, Fenerbahçe'de gözden düşen Nabil Dirar'ın Club Brugge'a dönebileceğini yazdı. 34 yaşındaki oyuncunun eşyalarını Belçika'ya gönderdiği belirtilirken, durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.
Futbola Belçika'da başlayan Dirar, 2008-12 yılları arası Club Brugge'da oynadı. Burada 153 maça çıkıp, 19 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.