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'de 'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , 'nun açıkladığı yeni yabancı kuralına göre de hareket ediyor. Kadrosunu yerli isimlerle güçlendirmeye başlayan Kanarya, ilk olarak 'tan 'ü kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın ardından 5 ismin daha yuvaya döneceği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 10:11 Son Güncelleme: 25.7.2020 10:12 ABONE OL
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

Sarı-lacivertli ekipte müstakbel sportif direktör önceki gün ile sözleşmesi bitecek olan ve menajeri ile yemekte yemişti. Görüşmede iki tarafın el sıkıştığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

Gökhan bir sürpriz olmazsa bugünkü Kayserispor maçının ardından 'a veda edecek ve gelecek sezon tekrar formasını giyecek.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

TEKRAR BULUŞUYORLAR

35 yaşındaki sağ bek, ile uzun yıllar birlikte oynadığı 'de iki, 'ta ise bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ise siyah-beyazlı forma ile ligde 29 maça çıkıp 4 gol+4 asist üretti.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

CANER'DEN YANIT BEKLENİYOR!

Sarı-lacivertliler bir başka eski oyuncusu 'den de yanıt bekliyor. Galatasaray'ın da radarında olan Caner de ikna edilirse sağ ve sol bekteki eksik eski oyuncular ile çözülmüş olacak.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

31 yaşındaki de bu sezon formasıyla ligde 11 asist yaparken, 3 tane de gol attı.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

GIULIANO BOMBASI!

Gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan hedefteki isimlerle temaslarını hızlandırmış durumda.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

Transferde birçok isim üzerinde duran sarı-lacivertlilerde eski yıldız Giuliano'nun geri dönme ihtimali gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

Spor'un haberine göre, Giuliano'nun menajeri, yönetimiyle 'da özel bir görüşme gerçekleştirdi ve Brezilyalı oyuncuyu bedelsiz olarak getirebileceğini belirtti.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma dönmek istediğini iletti ve de bu teklifi değerlendireceği yönünde geri dönüş yaptı.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

Al-Nassr'dan 5 aydır maaş alamadığı için 'ya başvuran Giuliano, bonservisini eline almaya çalışıyor. Sambacı'nın menajeri D'Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

Giuliano, 2017-18 sezonunda Çubuklu formayla ligde 30 maçta 14 gol atmış, 5 asist yapmıştı.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

EROL BULUT DA YUVAYA DÖNDÜ!

'da iyi bir sezonu geride bırakan , futbolculuk döneminde formasını giydiği 'ye olarak geri dönüyor.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

'ın ayrılığının ardından uzun süredir arayışlarında olan yönetimi isminde karar kıldı.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

Taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı ve 45 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezondan itibaren sarı-lacivertli takımın başarısı için uğraş verecek.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

ile 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak. 45 yaşındaki teknik adam sarı lacivertli takımdan yıllık 800 bin Euro alacak.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

yönetiminin 'u tercih etmesinde disiplinli, genç, başarıya aç ve camiayı tanıması etkili oldu.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

, Aytemiz ile 29 Temmuz'da Finali'nde Trabzonspor ile karşılaşacak. 45 yaşındaki teknik adam final maçından sonra Akdeniz ekibine veda ederek 'nin başına geçecek.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

SIRA YASİR VE RAMAZAN'DA!

, 'nun açıkladığı yeni yabancı kuralına göre de hareket ediyor. Sarı-lacivertliler, altyapısında yetişmiş olan Yasir Subaşı ve Ramazan Civelek'i de yeniden kadrosuna katacak.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!
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