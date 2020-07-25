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'dan flaş Mandzukic hamlesi!

Gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek isteyen 'da hedef, Falcao'yu elden çıkartıp yerini yıldız bir isimle doldurmak. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda liste başında yer alan isim ise Mario Manduzkic... Bonservisi elinde bulunan Hırvat yıldız için Inter ve devrede olsa da Galatasaray cazip bir teklifle kapıyı çalacak.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 11:20 ABONE OL
Galatasaray'dan flaş Mandzukic hamlesi!

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Maçın ve sezonun bitmesiyle beraber transfer için kollarını sıvayan sarı kırmızılıların, rotasını şu anda bonservissiz oyuncu statüsünde bulnan Mario Mandzukic'e çevirdiği ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre Hırvat stara Inter ve Fiorentina da ilgi duyuyor ancak en istekli kulüp Galatasaray.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde Galatasaray'ın, Mario Mandzukic'e kısa süre içerisinde çok önemli bir teklif sunacağı aktarıldı. Öte yandan sarı kırmızılıların Mandzukic isteğinin 1 numarası olarak Falcao'nun formsuzluğu olduğu söyleniyor.

'TERİM FALCAO'YU İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR'
Öte yandan aldığı yüksek maaş nedeniyle Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmaya Radamel Falcao için Fatih Terim'in devreye girdiği ve oyuncuyu bu konuda ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

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Galatasaray'dan flaş Mandzukic hamlesi!
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