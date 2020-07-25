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’a olduğunu açıkladı

'da flaş gelişmeleri yaşanıyor... Geçtiğimiz günlerde sarı kızmızılı ekip, sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek ile anlaşma sağlamıştı. Genç oyuncu da 24 Erzincanspor’un 2. Lig’e çıktığı maç sonrası Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 01:34 Son Güncelleme: 26.7.2020 02:18 ABONE OL
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı

Galatasaray'ın bir süre önce anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu, Sarı kırmızılı ekibe transfer olduğunu açıkladı.

24 Erzincanspor, finalde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldiği maç sonrasında genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı kulübe transferini A Spor'a resmen açıkladı.

Resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde geleceği ve genç oyuncunun yıllık ücretinin de bir tık daha fazla olacağı belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 doğumlu olan Kerem Aktürkoğlu 1metre 73 santimetre boyunda. Kariyerine Gölcükspor altyapısında başladıktan sonra Hisareynspor'a ardından Başakşehir altyapısına geçti. Bodrumspor ve Karacabey'de oynadıktan sonra bu sezon başında 24Erzincanspor'un yolunu tuttu.

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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı
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