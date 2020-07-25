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İstanbul'a dönüyor! Uçak bileti paylaşıldı

'a 2017-18 sezonunda transfer olan ancak Fatih Terim'in performansından memnun kalmaması nedeniyle Al Nasr'a kiralanan , kulübü ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Galatasaray'da kalmak istemediği bilinen Brezilyalı savunmacu sarı-kırmızılı kulüple görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a gelecek.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 12:39 ABONE OL
Maicon İstanbul'a dönüyor! Uçak bileti paylaşıldı

Galatasaray'ın bonservisini satabilmek adına yoğun uğraşlar verdiği Maicon, sarı kırmızılılara dönüyor.

Arabistan'da yayın yapan Sports Jazirah, Maicon'un İstanbul'a dönüş biletini takipçileriyle paylaşırken, slaati.com adlı internet sitesinde de Maicon'un menajerinin açıklamalarına yer verildi.

"G.SARAY AL NASR İLE ANLAŞAMADI"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre menajerin, oyuncusunun Türkiye'ye döneceğini söylediği ve müzakerelerin neden olumlu sonuçlanmadığına dair net bir yorum yapmadığı belirtildi.

İDDİA: 26 TEMMUZ'DA GELİYOR

Biletin görselini paylaşmasının ardından, görseli silen medya organında, Maicon'un 26 Temmuz'da İstanbul'a geleceği iddia edildi.

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Maicon İstanbul'a dönüyor! Uçak bileti paylaşıldı
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