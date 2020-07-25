Süper Lig'de Avrupa'ya gidecek takımlar belli oldu!

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Avrupa'ya gidecek takımlar da belli oldu. İşte ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlar ve yol haritaları...

Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla devirirken Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Bu sezon ligin sürpriz ekibi olan Sivasspor ise Göztepe deplasmanında sahadan 3-1 mağlup ayrıldıç Karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belli oldu.

BAŞAKŞEHİR (ŞAMPİYON)

Süper Lig'in Dozer Cemil sezonunda ligi 1.sırada tamamlayarak şampiyon olan Başakşehir takımı önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.

TRABZONSPOR

Ligi 2. sırada tamamlayan Trabzonspor UEFA tarafınca verilen Avrupa Kupaları'ndan men cezası nedeniyle CAS'a başvuruda bulunmuştu. Bu men cezasının CAS'tan dönmesi durumunda bordo-mavili ekip gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turuna katılmaya hak kazanacak.

BEŞİKTAŞ

Süper Lig'i 3. Sırada tamamlayan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde elemelere katılmaya hak kazandı. (2 Tur oynar)

SİVASSPOR

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı. (3 tur oynar)

ALANYASPOR

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un kazanması durumunda ligi 5'inci sırada bitiren Alanyaspor 3 ön eleme oynayacak. Fakat Akdeniz temsilcisi Türkiye Kupası'nı kazanırsa direkt olarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

İŞTE TFF'DE YER ALAN AVRUPA KUPALARINA KATILIM STATÜSÜ

MADDE 12 - ULUSLARARASI KUPA MÜSABAKALARINA KATILIM

(1) 2019-2020 sezonu sonunda uluslararası müsabakalara katılım bu maddede yer alan usul çerçevesinde sağlanır.

(2) 2019-2020 Sezonu sonunda;

a) Süper Ligi 1. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

d) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

e) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 3. takım olur.

3) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanırsa,

a) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 3. takım olur.

(4) Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 3. takım olur.

(5) Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 3. takım olur.

(6) Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 5. Sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 3. takım olur.

(7) UEFA'nın, UEFA Kulüplerarası Müsabakalara katılma şartlarında yapacağı değişiklikler aynen uygulanır.

(8) Sportif başarı neticesinde UEFA Kulüplerarası Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde ettiği halde, UEFA'nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karşılamaması nedeniyle bu müsabakalara katılamayan takımların yerine; bu kriterlere uygun olmak şartıyla Lig sıralaması gereği takip eden diğer takımlar katılır.