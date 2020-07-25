Süper Lig'de Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan ettiği geçtiğimiz hafta, Ankaragücü de lige veda eden ilk takım olmuştu. Bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte küme düşen diğer iki takım ve lig 2.'si ile 3.'sü belli oldu. Ankaragücü'nün ardından Kayserispor ve Yeni Malatyaspor lige veda etti.

GÖZTEPE 3-1 SİVASSPOR

Süper Lig'de bu karşılaşma öncesi 39 puanla 11. sırada bulunan Göztepe, düşme korkusunu hissetmeyen takımlardandı. Rakip Sivasspor ise İzmir'de galip gelerek hem 3.'lüğünü garantilemek, hem de Trabzonspor'un kaybetmesi durumunda ligi 2. sırada tamamlamak istiyordu. Ancak mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Göztepe oldu. Bu sonucun ardından 2.'lik hayaliyle maça başlayan Sivasspor, Beşiktaş'ın kazanması ile birlikte ligi 4. sırada tamamladı.

GOLLER

Göztepe: Napoleoni, Mossoro, Berkan Emir

Sivasspor: Fernando

DENİZLİSPOR 0 - 1 ANKARAGÜCÜ



Denizlispor evinde geçtiğimiz hafta lige veda eden Ankaragücü'nü konuk etti. Yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmadan 1 puan çıkarması halinde diğer karşılaşmaların sonucuna bakmadan gelecek sezon Süper Lig'de olmayı garantileyecekti. Denizlispor 1-0 kaybetmesine rağmen diğer sonuçlara göre ligde kalmayı başardı.

GOLLER

Denizlispor:

Ankaragücü: İlhan Parlak

KONYASPOR 2-3 ALANYASPOR



Son iki haftada Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarını 4-3'lük skorlarla kazanan Konyaspor, mucizevi bir şekilde lige tutunmuştu. Yeşil-beyazlıların rakibi Alanyaspor ise bu karşılaşmayı kazanması halinde ligi Galatasaray'ın üstünde 5. sırada tamamlayacaktı. Mücadele 3-2 sona erdi ve Alanyaspor ligi Galatasaray'ın üstünde 5. sırada tamamladı.

GOLLER

Konyaspor: Alper Uludağ, Anicic

Alanyaspor: Fernandes, Bakasetas, Efecan

YENİ MALATYASPOR 0-1 GAZİANTEP FK



Ligde 32 puanla 16. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'un bu karşılaşmayı kazanmaktan başka çaresi yoktu. Sarı-siyahlılar bu karşılaşmadan galibiyet çıkarsa dahi gözü, Çaykur Rizespor ve Denizlispor maçlarında olacaktı. Ancak ev sahibi karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı ve Ankaragücü'nün ardından lige veda etmiş oldu.

GOLLER

Yeni Malatyaspor:

Gaziantep FK: Djilobodji