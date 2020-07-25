Süper Lig'de Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan ettiği geçtiğimiz hafta, Ankaragücü de lige veda eden ilk takım olmuştu. Bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte küme düşen diğer iki takım ve lig 2.'si ile 3.'sü belli oldu. Ankaragücü'nün ardından Kayserispor ve Yeni Malatyaspor lige veda etti.
GÖZTEPE 3-1 SİVASSPOR
Süper Lig'de bu karşılaşma öncesi 39 puanla 11. sırada bulunan Göztepe, düşme korkusunu hissetmeyen takımlardandı. Rakip Sivasspor ise İzmir'de galip gelerek hem 3.'lüğünü garantilemek, hem de Trabzonspor'un kaybetmesi durumunda ligi 2. sırada tamamlamak istiyordu. Ancak mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Göztepe oldu. Bu sonucun ardından 2.'lik hayaliyle maça başlayan Sivasspor, Beşiktaş'ın kazanması ile birlikte ligi 4. sırada tamamladı.
GOLLER
Göztepe: Napoleoni, Mossoro, Berkan Emir
Sivasspor: Fernando
DENİZLİSPOR 0 - 1 ANKARAGÜCÜ
Denizlispor evinde geçtiğimiz hafta lige veda eden Ankaragücü'nü konuk etti. Yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmadan 1 puan çıkarması halinde diğer karşılaşmaların sonucuna bakmadan gelecek sezon Süper Lig'de olmayı garantileyecekti. Denizlispor 1-0 kaybetmesine rağmen diğer sonuçlara göre ligde kalmayı başardı.
GOLLER
Denizlispor:
Ankaragücü: İlhan Parlak
KONYASPOR 2-3 ALANYASPOR
Son iki haftada Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarını 4-3'lük skorlarla kazanan Konyaspor, mucizevi bir şekilde lige tutunmuştu. Yeşil-beyazlıların rakibi Alanyaspor ise bu karşılaşmayı kazanması halinde ligi Galatasaray'ın üstünde 5. sırada tamamlayacaktı. Mücadele 3-2 sona erdi ve Alanyaspor ligi Galatasaray'ın üstünde 5. sırada tamamladı.
GOLLER
Konyaspor: Alper Uludağ, Anicic
Alanyaspor: Fernandes, Bakasetas, Efecan
YENİ MALATYASPOR 0-1 GAZİANTEP FK
Ligde 32 puanla 16. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'un bu karşılaşmayı kazanmaktan başka çaresi yoktu. Sarı-siyahlılar bu karşılaşmadan galibiyet çıkarsa dahi gözü, Çaykur Rizespor ve Denizlispor maçlarında olacaktı. Ancak ev sahibi karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı ve Ankaragücü'nün ardından lige veda etmiş oldu.
GOLLER
Yeni Malatyaspor:
Gaziantep FK: Djilobodji