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'den açıklaması

ile olan sözleşmesini maaşını alamadığı gerekçesiyle sonlandıran 'nin yeni adresi olabilir. Alman kulübünden deneyimli yıldız için açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 15:20 ABONE OL
Werder Bremen'den Max Kruse açıklaması

Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılarak sözleşmesinin tek taraflı fesheden Max Kruse, yeni kulübüne çok yakın. Adı Werder Bremen'le anılan deneyimli yıldız için Alman ekibinden açıklama geldi.

Alman basınında yer alan haberde, Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann'ın konu ile ilgili görüşlerine yer verildi.

Baumann, "Kruse'nin, Werder Bremen'e dönüşü ile ilgili sözlerini dinledim. Max, muhtemel bir çok şey hayal ediyor geleceğiyle ilgili. Ancak biliyorsunuz ki sadece Werder'e gitmek istediğini söylemedi." şeklinde konuştu.

"GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ"
Öte yandan bir diğer iddia da, Max Kruse'nin Werder ile görüşmesiyle alakalı oldu. Buna göre yeşil beyazlı kulüp yönetimi, yıldız futbolcuyla ilk resmi temasını gerçekleştirdi.

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Werder Bremen'den Max Kruse açıklaması
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