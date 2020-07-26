Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

Sarı-lacivertli ekipte müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu önceki gün Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül ve menajeri Ahmet Bulut ile yemek yemişti. Görüşmede iki tarafın el sıkıştığı gelen haberler arasında.
Gökhan bir sürpriz olmazsa bugünkü Kayserispor maçının ardından Beşiktaş'a veda edecek ve gelecek sezon tekrar Fenerbahçe formasını giyecek.
TEKRAR BULUŞUYORLAR
35 yaşındaki sağ bek, Emre Belözoğlu ile uzun yıllar birlikte oynadığı Fenerbahçe'de iki, Beşiktaş'ta ise bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ise siyah-beyazlı forma ile ligde 29 maça çıkıp 4 gol+4 asist üretti.
CANER'DEN YANIT BEKLENİYOR!
Sarı-lacivertliler bir başka eski oyuncusu Caner Erkin'den de yanıt bekliyor. Galatasaray'ın da radarında olan Caner de ikna edilirse sağ ve sol bekteki eksik eski oyuncular ile çözülmüş olacak.
31 yaşındaki Caner Erkin de bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 11 asist yaparken, 3 tane de gol attı.
GIULIANO BOMBASI!
Gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe hedefteki isimlerle temaslarını hızlandırmış durumda.
Transferde birçok isim üzerinde duran sarı-lacivertlilerde eski yıldız Giuliano'nun geri dönme ihtimali gündeme geldi.
TRT Spor'un haberine göre, Giuliano'nun menajeri, Fenerbahçe yönetimiyle İstanbul'da özel bir görüşme gerçekleştirdi ve Brezilyalı oyuncuyu bedelsiz olarak getirebileceğini belirtti.
30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma dönmek istediğini iletti ve Fenerbahçe de bu teklifi değerlendireceği yönünde geri dönüş yaptı.
Al-Nassr'dan 5 aydır maaş alamadığı için FIFA'ya başvuran Giuliano, bonservisini eline almaya çalışıyor. Sambacı'nın menajeri D'Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti.
Giuliano, 2017-18 sezonunda Çubuklu formayla ligde 30 maçta 14 gol atmış, 5 asist yapmıştı.
EROL BULUT DA YUVAYA DÖNDÜ!
Alanyaspor'da iyi bir sezonu geride bırakan Erol Bulut, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geri dönüyor.
Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından uzun süredir teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut isminde karar kıldı.
Taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı ve 45 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezondan itibaren sarı-lacivertli takımın başarısı için uğraş verecek.
Erol Bulut ile Fenerbahçe 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak. 45 yaşındaki teknik adam sarı lacivertli takımdan yıllık 800 bin Euro alacak.
Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut'u tercih etmesinde disiplinli, genç, başarıya aç ve camiayı tanıması etkili oldu.
Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile 29 Temmuz'da Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile karşılaşacak. 45 yaşındaki teknik adam final maçından sonra Akdeniz ekibine veda ederek Fenerbahçe'nin başına geçecek.
SIRA YASİR VE RAMAZAN'DA!
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni yabancı kuralına göre de hareket ediyor. Sarı-lacivertliler, altyapısında yetişmiş olan Yasir Subaşı ve Ramazan Civelek'i de yeniden kadrosuna katacak.