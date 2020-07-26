Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den sonra 5 isim daha yuvaya dönüyor!

TEKRAR BULUŞUYORLAR

35 yaşındaki sağ bek, Emre Belözoğlu ile uzun yıllar birlikte oynadığı Fenerbahçe'de iki, Beşiktaş'ta ise bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ise siyah-beyazlı forma ile ligde 29 maça çıkıp 4 gol+4 asist üretti.