Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu hangi mevkide oynuyor

'a transfer olduğunu açıklayan kimdir, kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu hangi mevkide oynuyor

Bu sezon Süper Lig’de kötü bir sıralama elde eden ve yeni sezona gençleri takıma adapte ederek başlamak isteyen , ilk bombasını patlattı. Anagold 24Erzincanspor’da yıldızı parlayan isimlerden bir tanesi olan Muhammet , Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı. Peki, , kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu hangi mevkide oynuyor?

Giriş Tarihi: 26.7.2020 10:35 ABONE OL
Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu hangi mevkide oynuyor

Bu sezon ismi Beşiktaş ile de anılan 21 yaşındaki oyuncu Muhammet , Aspor'a yaptığı açıklama da 'a transfer olduğunu açıkladı. TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi finalinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor'un bu sezonki başarısında oldukça önemli bir rol oynamıştı. Peki, bu sezon 20 gol 12 asist yapan , kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu hangi mevkide oynuyor?

İşte detaylar…

Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu hangi mevkide oynuyor

İsmi Beşiktaş ile de anılan 21 yaşındaki oyuncu, "Yeni sezonda Türkiye'nin en büyük kulübü 'ın formasını giyeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu hangi mevkide oynuyor

, bu sezon 20 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenilen Kerem Aktürkoğlu'nun Sarı Kırmızılı kulüpten yıllık 800 bin TL alması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu hangi mevkide oynuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA