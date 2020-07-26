Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu hangi mevkide oynuyor

Bu sezon ismi Beşiktaş ile de anılan 21 yaşındaki oyuncu Muhammet Kerem Aktürkoğlu, Aspor'a yaptığı açıklama da Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi finalinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor'un bu sezonki başarısında oldukça önemli bir rol oynamıştı. Peki, bu sezon 20 gol 12 asist yapan Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu hangi mevkide oynuyor?

İşte detaylar…