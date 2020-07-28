Pazarlık başladı

Galatasaray ile Al-Nassr, 3 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkışırken,Brezilyalı stoper, sosyal medyada G.Saray'a döndüğünü açıklasa da İstanbul'a gelişinin perde arkasında farklı sebepler yatıyor. Sarı-kırmızılılar, 12 Ağustos'ta yeni sezon için Florya'da toplanacak.Galatasaray cephesi 3 milyon Euro bonserviste ısrarcı veSarı-kırmızılı kulüp, forma göğüs sponsorluğu için araç kiralama firması SIXT rent a car ile 2 yıllık anlaşma yaptı. İmza törenine başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay katıldı. Cengiz, "G.Saray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olsun. Bu sözleşme, opsiyonlarıyla birlikte 40 milyonu aşkın bir rakama denk geliyor" dedi.