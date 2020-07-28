Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Finali Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda kadrosundaki yetenekli ve tecrübeli futbolcularıyla iyi bir performans sergileyen Trabzonspor, 2020 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçında Aytemiz Alanyaspor'la kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ligin sona ermesinin ardından 2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğuna gözünü diken Karadeniz Fırtınası sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak ve kupanın sahibi olmak istiyor. Alanyaspor ise güçlü rakibi karşısında galibiyet elde etmek ZTK şampiyonluğuna ulaşmayı istiyor. Öte yandan kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşmayı izlemek ZTK finaline tanık olmak isteyen sporseverler Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor.
2020 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı ve maça ilişkin tüm detaylar şöyle;
2020 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Trabzonspor Alanyaspor maçında ilk düdük 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 21.30'da çalacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Trabzonspor tarafından açıklamalar;
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı öncesinde teknik adamlar ve takım kaptanları basın toplantısı düzenledi.
Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, çok iyi oynayan rakiple mücadele edeceklerini ifade ederek, "Rakibimizin güçlü yönlerine karşı çalıştık. Gerçekten finalde olmak heyecan verici bir durum. Umuyorum inşallah istediğimiz sonucu alıp kupayla döneceğiz. Sezon boyunca bir hedef uğruna mücadele verip gerçekleştiremediğiniz zamanlar, zor zamanlar olur. Ancak biz kupa finaline çıkacağız. İkincilik belki istediğimiz yer değildi ama kupa finali oynamakta mutluluk verici. Sezonunun geneline baktığımız zaman başarılı olduğunu düşünüyorum.
Bu tür maçlarda oyuncular ekstra bir motivasyona gerek duymaz. Taraftarsız futbola futbol denilemez. Bu ülkeye geldiğimden beri Trabzonspor taraftarı bizi her yerde destekledi. Onların desteklerini her zaman hissettik. O desteği tribünde hissedemeyeceğiz. Bazı durumlarda yorulduğunuzda taraftarlarınız o anda destek olur ve onlar giderir. İki takım içinde aynı şartlar geçerli" dedi.
JOSE SOSA: TARAFTAR İÇİN OYNAYACAĞIZ
Bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa ise "Sezonu bununla taçlandırmak olumlu olacak. Çünkü böyle şanslar her zaman gelmeyebilir. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onlarla oynadığımız maçlar zorlu maçlardı. Umarım yarın iyi bir oyun ortaya koyarız. Bir final maçında motive olmayan bir oyuncu bulmanız imkansız.
Her oyuncu kendini böyle maçlarda motive durumda tutar. Ligde bir hedefimiz vardı ama lig bitti. Bizim odaklandığımız tek maç kupa ve kupayla bitirmek istiyoruz. İki şehrinde iki takımında mutlu olduğunu düşünüyorum. Bunlar her zaman ayağınıza gelen fırsatlar değil. Bu sene özellikle ligin son döneminde taraftarlarımız bizlerle olamadılar. Biz her maçta olduğu gibi kendi taraftarlarımız, ailelerimiz için oynadık. Onlara mutluluk vermek istiyoruz.
Gerçekten zor bir konu taraftarsız oynamak. Hiçbir oyuncu size taraftarsız oynamayı sevdiğini söylemez. Böyle bir finali oynayabildiğimiz için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Biz taraftarsız da oynasak onlar için oynayacağız" ifadelerini kullandı.
Aytemiz Alanyaspor tarafından açıklamalar;
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanarak, sezonu kupayla kapatmak istediklerini söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, Alanyaspor tarihinin en önemli maçlarından birine çıktıklarını belirterek, "Final maçı bizim için çok değerli. İki takım da buraya hak ederek geldi. Hak eden maçı kazansın. Futbolcuları iyi hazırladık. Futbolcularımız hem mental hem de fiziksel olarak maça hazır. Ligi ilk 5 içinde bitirdik. Bu güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz. İnşallah istediğimiz sonucu alırız." diye konuştu.
Bulut, hem kendisi hem de takımdan birkaç futbolcunun isminin transfer gündeminde olmasıyla ilgili soruya, "Bu aslında hem futbolcular hem de bir teknik direktör için güzel şeyler. Bu, bizde baskı oluşturmaz. Daha çok motive olarak, yarın finale o şekilde çıkacağız. Bu durum sadece bizi daha güçlendirir." yanıtını verdi.
Erol Bulut, futbolun taraftarlarla güzel olduğunu dile getirerek, "Maalesef pandemi sürecinde tüm takımlar taraftarsız olmanın dezavantajını yaşadı. Bazı takımlar daha çok etkilendi. Taraftarın arkamızda olması her zaman ayrı bir güç. Ekran başında olan taraftarlarımız bizi inşallah en iyi şekilde destekler. Sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz, bunu da inşallah başarırız." değerlendirmesinde bulundu.
EFECAN KARACA: "SEZON BİZİM İÇİN RÜYA GİBİ GEÇTİ"
Toplantıda yer alan Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca da iki takımın da final oynamayı hak ettiğini belirterek, "Yarın inşallah fair play çerçevesinde, güzel ve pozitif futbol olur. Biz 3 gündür Trabzonspor'u analiz ediyoruz, maç için çalışıyoruz. Sezon bizim için çok güzel, rüya gibi geçti. Yarın da bu sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Trabzonspor'un hücumda etkili oyunculara sahip olduğunu aktaran Efecan Karaca, "Önceliğimiz onları durdurmak. Kendi oyunumuzu oynayıp, kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Yarın elimizden elen her şeyi yapacağız. Alanyaspor'un tarihi maçına çıkıyoruz. Taraftarlarımız bizi çok güzel uğurladı. Alanya çok heyecanlı. Bunun karşılığını yarın vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.