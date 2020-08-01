Falcao’ya yapılan teklif açıklandı!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Radamel Falcao'ya ilişkin ülkesinin basınından önemli açıklamalar geldi.

ESPN sunucusu Andrea Guerrero, Falcao için yaptığı konuşmada, David Beckham'ın, Kolombiyalı golcüye, Galatasaray'dan aldığı ücret kadar maaş vermediğini söyledi.

Guerrero, yaptığı açıklamada, "Falcao ne yapmalı biliyormusunuz? Mutlu olmalı... Kariyerinde yeni bir zafer elde etmek zorunda değil, zaten zirvede. Tabii son zamanlarda transferine ilişkin spekülasyonlar oldu ama eğer karşısında 'ciddi bir proje' yoksa, Galatasaray'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Şu anki organizasyona dair çok fazla fikir sahibi değilim ama David Beckham, Inter Miami'yi aldığı günden bu yana 'bomba' diyebileceğimiz bir ismi takımına getirmedi. En büyük isim Roman Torres oldu. Ayrıca şunu söylemem gerekiyor ki, Inter Miami şu an için Falcao'ya, Galatasaray'da aldığı maaşın üstünde bir teklif yapmadı. Böyle bir vaadi yok." dedi.

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