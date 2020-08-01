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Falcao’ya yapılan teklif açıklandı!

Sarı kırmızılı takımın geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı 'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun çok fazla sakatlık geçirmesi ve yüksek maaşı gitme ihtimalini yükseltiyor ve ile adı geçiyor. Andrea Guerrero, Falcao için yaptığı konuşmada, 'ın, Kolombiyalı golcüye, 'dan aldığı ücret kadar maaş vermediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 1.8.2020 15:36 Son Güncelleme: 1.8.2020 15:48 ABONE OL
Falcao’ya yapılan teklif açıklandı!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Radamel Falcao'ya ilişkin ülkesinin basınından önemli açıklamalar geldi.

ESPN sunucusu Andrea Guerrero, Falcao için yaptığı konuşmada, David Beckham'ın, Kolombiyalı golcüye, Galatasaray'dan aldığı ücret kadar maaş vermediğini söyledi.

Guerrero, yaptığı açıklamada, "Falcao ne yapmalı biliyormusunuz? Mutlu olmalı... Kariyerinde yeni bir zafer elde etmek zorunda değil, zaten zirvede. Tabii son zamanlarda transferine ilişkin spekülasyonlar oldu ama eğer karşısında 'ciddi bir proje' yoksa, Galatasaray'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Şu anki organizasyona dair çok fazla fikir sahibi değilim ama David Beckham, Inter Miami'yi aldığı günden bu yana 'bomba' diyebileceğimiz bir ismi takımına getirmedi. En büyük isim Roman Torres oldu. Ayrıca şunu söylemem gerekiyor ki, Inter Miami şu an için Falcao'ya, Galatasaray'da aldığı maaşın üstünde bir teklif yapmadı. Böyle bir vaadi yok." dedi.

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Falcao’ya yapılan teklif açıklandı!
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