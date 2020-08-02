Son Dakika Haberi: Fenerbahçe dünya yıldızını transfer ediyor! Taraftarı heyecanlandıran transfer haberleri

Süper Lig'in sona ermesinin ardından gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar düğmeye bastı. Fenerbahçe'de transfer sezonunun en hareketli takımlarından bir tanesi olacak. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile çıkacak sarı lacivertliler, tüm mevkilere takviye yapacak. Transfer listesinde birçok dünya yıldızını bulunduran Fenerbahçe, Hulk ile masaya oturmak üzere. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri!

FENERBAHÇE SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in sona ermesi ile birlikte transfer çalışmaları için harekete geçti. Önemli isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli yöneticiler bazı oyuncuların transferi konusunda önemli aşamalar kaydetti.