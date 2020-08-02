Son Dakika Haberi: Fenerbahçe dünya yıldızını transfer ediyor! Taraftarı heyecanlandıran transfer haberleri

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Haberi: dünya yıldızını ediyor! Taraftarı heyecanlandıran transfer haberleri

, geçtiğimiz sezona şampiyonluk parolası ile başlamasına rağmen umduğunu bulamadı ve sezonu yedinci sırada kapattı. Taraftarlarına da hayal kırıklığı yaşatan sarı lacivertli takım gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için yolları sıvadı. Fenerbahçe haberleri peş peşe gelirken, sarı lacivertli takımın transfer listesinde çok önemli dünya yıldızları yer alıyor. Fenerbahçe Çin'in Shanghai SIPG takımından ayrılacağını resmen açıklayan dünya yıldızı Hulk ile anlaşmaya varmak üzere. İşte son dakika !

Giriş Tarihi: 2.8.2020 11:23 ABONE OL
Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe’de dünya yıldızı Hulk ile masaya oturuyor

Süper Lig'in sona ermesinin ardından gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar düğmeye bastı. 'de sezonunun en hareketli takımlarından bir tanesi olacak. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile çıkacak sarı lacivertliler, tüm mevkilere takviye yapacak. Transfer listesinde birçok dünya yıldızını bulunduran Fenerbahçe, Hulk ile masaya oturmak üzere. İşte !

FENERBAHÇE SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in sona ermesi ile birlikte transfer çalışmaları için harekete geçti. Önemli isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli yöneticiler bazı oyuncuların transferi konusunda önemli aşamalar kaydetti.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe’de dünya yıldızı Hulk ile masaya oturuyor

Gelecek sezon hedefini 'şampiyonluk' olarak belirleyen , yüzyılın bombasını patlatmak üzere. Gözünü iyice karartan Başkan Ali Koç, Çin'in Shanghai SIPG takımından ayrılacağını resmen açıklayan dünya yıldızı Hulk ile masaya oturdu. İsmi Galatasaray ile de anılan 34 yaşındaki Brezilyalı forvet'le uzun bir görüşme yapan Koç'un bu transferi bitirmek için büyük mesafe kat ettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe’de dünya yıldızı Hulk ile masaya oturuyor

FENERBAHÇE'Yİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİYOR

Çin kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Hulk, geçen hafta "Türkiye'den teklif aldım" diyerek yeşil ışığı yakmıştı. 2016 yılından beri kariyerini Çin'de sürdüren sambacının sosyal medyada 'yi takip etmesi de dikkat çekiyor.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe’de dünya yıldızı Hulk ile masaya oturuyor

Shanghai SIPG ile 126 maça çıkan dünyaca ünlü süper yıldız, rakip fileleri 69 kez sarsarken, 53 de gol attı.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe’de dünya yıldızı Hulk ile masaya oturuyor

Başkan Ali Koç ile Hulk'un yeniden görüşeceği dile getiriliyor.

SAVUNMAYA 2 TAKVİYE!

Geçtiğimiz sezon savunmada büyük aksaklıklar yaşayan Kanarya, bu bölgede Jailson, Gustavo ve Ozan Tufan'ı dahi oynatmıştı. Bu isimlerin yaptığı hatalar nedeniyle ise birçok maçta puan kayıpları yaşandı.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe’de dünya yıldızı Hulk ile masaya oturuyor

Yeni sezon öncesi birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, özellikle savunma konusunda işi sıkı tutuyor.Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu'nun Kaan Ayhan'da olumlu sonuç alamamasının ardından , bu ikili için temaslara başladı.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe’de dünya yıldızı Hulk ile masaya oturuyor

Son iki sezondur bu bölgede sıkıntı yaşayan Kanarya, Roma'da bu sezon forma şansı bulamayan Juan Jesus ile Alanya'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Steven Caulker'a göz dikti.

ŞARTLAR ZORLANIYOR

Kiralık yolladığı Zanka'yı yeni sezonda düşünmeyen ve Serdar ile Sadık dışında stoperi bulunmayan , öncelikle savunma hattına takviye yapacak.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe’de dünya yıldızı Hulk ile masaya oturuyor

Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Erol Bulut'un onay verdiği Jesus ve Caulker için şartları zorlayacak olan yönetim, 10 Ağustos'ta başlayacak kampa kadar transferleri bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe’de dünya yıldızı Hulk ile masaya oturuyor

ALPASLAN ÖZTÜRK FENERBAHÇE'DE!

, stoper mevkiisi için Alpaslan Öztürk transferini bitirmek üzere. Göztepe ile yapılan görüşmelere bayram nedeniyle ara verilse de İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil'in transfere olumlu baktığı belirtildi. Sepil ayrıca Alpaslan Öztürk'ü de arayarak, "Senin için Fenerbahçe'den bir teklif aldık. Değerlendirmeyi düşünüyoruz. Biz, senin daha iyi yerlerde olmanı isteriz" dedi. Fenerbahçe'nin Göztepe'ye Alper Potuk + Sadık ile 1 milyon Euro teklif ettiği ve tarafların bayram sonrası tekrar bir araya geleceği belirtildi. Orta saha olmasına rağmen geçen sezon forma giydiği 24 lig maçının 21'inde stoper oynayan Alpaslan sakatlık nedeniyle 12 maç kaçırdı.

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Son Dakika Haberi: Fenerbahçe dünya yıldızını transfer ediyor! Taraftarı heyecanlandıran transfer haberleri
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