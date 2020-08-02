Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Miha Zajc Olimpiakos'u reddetti!

'de son dakika gelişmesi: 'u reddetti!

'ye geldiği günden bu yana gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan , gözden çıkartılmıştı. Yunan ekibi ile görüşen Sloven yıldız, yapılan teklifi kabul etmedi.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 15:17 Son Güncelleme: 2.8.2020 15:20 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Miha Zajc Olimpiakos'u reddetti!

Fenerbahçe'nin sezonun sona ermesiyle beraber satışı sonrasında para kazanmayı planladığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc hakkında Yunan basını, önemli bir haberi kaleme aldı.

Kısa süre önce Yunan medyası, Olimpiakos - Zajc transferini gazete manşetlerine taşımış ve kırmızı beyazlı kulübün, oyuncuyu istediğini ifade etmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Zajc ile ilgili önemli bilgiler basına sızdı. Fosonline.gr adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre yıldız futbolcu, daha önce de yazıldığı gibi menajerler aracılığı ile Olimpiakos'a önerilmişti.

Kırmızı beyazlılar, Zajc ile temaslarda bulunurken, Fenerbahçe'nin oyuncu için istediği miktarın yüksek bulunduğu aktarıldı.

TEKLİFİ REDDETTİ
Öte yandan Miha Zajc'ın, Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve sarı lacivertlilerin de oyuncuyu göndermek istediği doğrulanırken, Sloven yıldızın Olimpiakos'a transfer olmayı reddettiği ifade edildi.

BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Alınan bu kararın ardından Fenerbahçeli yetkililerin Zajc'ın transferi için başka kulüplerle sıkı temaslarda bulunduğu ve satışı bir an önce bitirmek istediği aktarıldı. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?
SON DAKİKA - Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı!
Gupse Özay ile Barış Arduç mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Arda Turan: Hayatım film olursa eşimi güzel bir kadın oynamalı... Arda Turan'dan samimi açıklamalar...
Bu haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda süper indirimler sizleri bekliyor
Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay
SON DAKİKA! Canice öldürülen Pınar Gültekin’in babasından flaş iddia!
En lezzetli ve güzel kavurma tarifi: Ağızda dağılan lokum gibi kavurma nasıl yapılır?
Son dakika haberi: Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti bile belliymiş...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Miha Zajc Olimpiakos'u reddetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA