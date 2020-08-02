Galatasaray'da son dakika haberi: Kenan Karaman'ın menajerinden flaş paylaşım!

Süper Lig'in tamamlanmasıyla transfer hareketliliğinin hız kazandığı bu günlerde, futbolcuların ve kulüp yöneticilerinin yanı sıra menajerler de oldukça hareketli günler geçiriyor.

Çokça transfer söylentisinin ortada dolandığı bu günlerde Lukas Klostermann ve Max Kruse gibi yıldız isimlerin yanı sıra Sinan Gümüş, Kenan Karaman, Ahmed Kutucu, Eren Dinkci gibi gurbetçi futbolcuların da menajerlik görevini üstlenen Ersin Akan, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

İsmi özellikle Galatasaray ile anılan ve sarı-kırmızılılarla anlaştığı yönünde iddialar ortaya atılan Kenan Karaman haberlerinin çıkması sonrası menajeri Akan'ın Türk Telekom Stadyumu'nun bulunduğu bir fotoğrafı paylaşması dikkat çekti.

Bu paylaşım, görüşmelerin devam ettiği ve transferin sona yakın olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi.

İşte o paylaşım...