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'da son dakika gelişmesi: Menajeri 'a geliyor!

'da sezon ortasında Nzonzi ile yolların ayrılmasının ardından Seri ve Lemina ikilisine de veda edilecek. Gelecek sezon için orta saha takviyesi yapacak olan Aslan'ın adı Jean-Ricner ile anılıyordu. Fransız basınında çıkan haberlere göre yıldız orta sahanın menajeri, Galatasaray ile görüşmek üzere 'a gelecek.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 14:40 Son Güncelleme: 2.8.2020 14:41 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Menajeri İstanbul'a geliyor!

Galatasaray, 2020-21 sezonu için transfer çalışmalarına var gücüyle devam ediyor. Seri ve Lemina'nın yokluğunda orta sahayı güçlendirmek isteyen Cimbom, Jean-Ricner Bellegarde transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Fransız basınında konu ile ilgili yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde'nin takımı Strazburg ile transfer görüşmelerini hızlandırdı ve detayları konuşmaya başladı.



BONSERVİSİ 2 MİLYON
Öte yandan Galatasaray'ın, 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu 2 milyon euroya transfer edeceği iddia edildi.

MENAJERİ GÖRÜŞMEYE GELİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncunun menajeri kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek ve Galatasaraylı yetkililerle son pürüzleri gidermek için masaya oturacak.

Jean-Ricner Bellegarde bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynamıştı.

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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Menajeri İstanbul'a geliyor!
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