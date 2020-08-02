İşte Fenerbahçe'nin stoperdeki yeni ikilisi!

Süper Lig'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer dönemi için çalışmalar başladı. Oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Bu doğrultuda yeni sezon öncesi radikal kararlar alacak olan Kanarya, 2020-2021 sezonuna sil baştan bir kadroyla giriş yapacak. İlk olarak yeni teknik direktörü takımın başına geçirmek isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.
Emre Belözoğlu'nu sportif direktör koltuğuna oturtan Fenerbahçe'de, transferde tüm yetki de tecrübeli isme verildi.
SAVUNMAYA 2 TAKVİYE!
Geçtiğimiz sezon savunmada büyük aksaklıklar yaşayan Kanarya, bu bölgede Jailson, Gustavo ve Ozan Tufan'ı dahi oynatmıştı. Bu isimlerin yaptığı hatalar nedeniyle ise birçok maçta puan kayıpları yaşandı.
Yeni sezon öncesi birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, özellikle savunma konusunda işi sıkı tutuyor.
Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu'nun Kaan Ayhan'da olumlu sonuç alamamasının ardından Fenerbahçe, bu ikili için temaslara başladı.
Son iki sezondur bu bölgede sıkıntı yaşayan Kanarya, Roma'da bu sezon forma şansı bulamayan Juan Jesus ile Alanya'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Steven Caulker'a göz dikti.
ŞARTLAR ZORLANIYOR
Kiralık yolladığı Zanka'yı yeni sezonda düşünmeyen ve Serdar ile Sadık dışında stoperi bulunmayan Fenerbahçe, öncelikle savunma hattına takviye yapacak.
Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Erol Bulut'un onay verdiği Jesus ve Caulker için şartları zorlayacak olan yönetim, 10 Ağustos'ta başlayacak kampa kadar transferleri bitirmeyi hedefliyor.
İki oyuncunun kulüpleriyle birer yıllık sözleşmeleri bulunurken, Fenerbahçe, bir miktar para ve takasla iki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. (Fotomaç)