İşte Fenerbahçe'nin stoperdeki yeni ikilisi!

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İşte 'nin stoperdeki yeni ikilisi!

Şampiyonluk hasreti 6 yıla çıkan , gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde çalışmalar bu doğrultuda sürerken öncelik stopere verildi. Geride bıraktığımız sezon birçok maçta bu bölgede farklı isimleri deneyen , yapılan hatalar sonucunda yarıştan kopmuştu. Fenerbahçe, gelecek sezon bu bölgeye dünya yıldızı ismi getirmekte kararlı. İşte Kanarya'nın gelecek sezon stoper tandemini oluşturmak istediği o ikili...

Giriş Tarihi: 2.8.2020 08:20 Son Güncelleme: 2.8.2020 08:21 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte yeni stoper ikilisi!

'de sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan 'de dönemi için çalışmalar başladı. Oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte yeni stoper ikilisi!

Bu doğrultuda öncesi radikal kararlar alacak olan , 2020-2021 sezonuna sil baştan bir kadroyla giriş yapacak. İlk olarak yeni takımın başına geçirmek isteyen , Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte yeni stoper ikilisi!

'nu sportif direktör koltuğuna oturtan 'de, transferde tüm yetki de tecrübeli isme verildi.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte yeni stoper ikilisi!

SAVUNMAYA 2 TAKVİYE!

Geçtiğimiz sezon savunmada büyük aksaklıklar yaşayan , bu bölgede Jailson, Gustavo ve 'ı dahi oynatmıştı. Bu isimlerin yaptığı hatalar nedeniyle ise birçok maçta puan kayıpları yaşandı.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte yeni stoper ikilisi!

öncesi birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, özellikle savunma konusunda işi sıkı tutuyor.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte yeni stoper ikilisi!

Sportif direktörlüğe getirilen 'nun 'da olumlu sonuç alamamasının ardından , bu ikili için temaslara başladı.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte yeni stoper ikilisi!

Son iki sezondur bu bölgede sıkıntı yaşayan , Roma'da bu sezon forma şansı bulamayan Juan Jesus ile Alanya'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Steven Caulker'a göz dikti.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte yeni stoper ikilisi!

ŞARTLAR ZORLANIYOR

Kiralık yolladığı Zanka'yı yeni sezonda düşünmeyen ve Serdar ile Sadık dışında stoperi bulunmayan , öncelikle savunma hattına takviye yapacak.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte yeni stoper ikilisi!

Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Erol Bulut'un onay verdiği Jesus ve Caulker için şartları zorlayacak olan yönetim, 10 Ağustos'ta başlayacak kampa kadar transferleri bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: İşte yeni stoper ikilisi!

İki oyuncunun kulüpleriyle birer yıllık sözleşmeleri bulunurken, , bir miktar para ve takasla iki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. (Fotomaç)

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İşte Fenerbahçe'nin stoperdeki yeni ikilisi!
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