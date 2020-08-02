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Gattuso'dan itirafı!

Seria A ekiplerinden , ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gattuso, ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 21:52 ABONE OL
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'dan Messi itirafı!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Barcelona maçına çevrildi.

Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso, Messi'yi durdurma planı hakkındaki soruya ilginç bir cevap verdi.

"BİR İHTİMAL DAHA VAR"

Gattuso yaptığı açıklamada; "Messi'yi durdurmak mı? Ya rüyamda durdururum ya da oğlumun PlayStation'ında. Bir ihtimal daha var; Milan'daki Gattuso'yu geri getirmek..." dedi.

Napoli, Barcelona ile sahasında oynadığı ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Napoli sona eren Serie A sezonunda 62 puanla 7. sırada yer aldı.

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Napoli Teknik Direktörü Gattuso'dan Messi itirafı!
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