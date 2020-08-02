Ve transfer tamam! Fenerbahçe ile imzalıyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni yabancı kuralı kararına uygun hareket etmek istiyor.
Kanarya, bu doğrultuda gözünü Süper Lig'in yıldızlarına çevirmişti. Yabancı kuralı bir yıl ertelense de şimdiden takımını buna göre oluşturmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Beşiktaş'ın 3 yıldızına dikmişti.
Sivasspor'dan Mert Hakan'ı kadrosuna katan ve Alanyaspor'dan Caulker ve Göztepe'den Alpaslan ile de imza aşamasına gelen Kanarya, bir transferi daha bitirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de uzun süren hasret sona eriyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın yolunu tutan Gökhan Gönül, eski takımına dönüyor.
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Beşiktaş ile yeniden kontrat imzalama konusunda uzlaşma sağlayamayan tecrübeli sağ bekin yeni adresi Kadıköy olacak.
SON GÖRÜŞME YAPILACAK VE...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçeli yetkililer, Gökhan Gönül ile son görüşmesini yapacak ve tecrübeli futbolcu, kendisini sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.