Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ve transfer tamam! Fenerbahçe ile imzalıyor

Ve tamam! ile imzalıyor

çalışmalarını sürdüren 'de gözler 'a çevrilmişti. Sarı-lacivertliler siyah-beyazlılar ile sözleşmeleri sona eren ve 'in yanı sıra Dorukhan Toköz ile de ilgileniyordu. Kanarya, bir isimde mutlu sona ulaştı ve imzatı attırıyor.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 11:59 Son Güncelleme: 2.8.2020 12:02 ABONE OL
Ve transfer tamam! Fenerbahçe ile imzalıyor

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , 'nun aldığı yeni yabancı kuralı kararına uygun hareket etmek istiyor.

Ve transfer tamam! Fenerbahçe ile imzalıyor

Kanarya, bu doğrultuda gözünü 'in yıldızlarına çevirmişti. Yabancı kuralı bir yıl ertelense de şimdiden takımını buna göre oluşturmak isteyen , gözünü 'ın 3 yıldızına dikmişti.

Ve transfer tamam! Fenerbahçe ile imzalıyor

'dan Mert Hakan'ı kadrosuna katan ve 'dan Caulker ve 'den Alpaslan ile de imza aşamasına gelen Kanarya, bir transferi daha bitirdi. İşte detaylar...

Ve transfer tamam! Fenerbahçe ile imzalıyor

'de uzun süren hasret sona eriyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılmasının ardından 'ın yolunu tutan , eski takımına dönüyor.

Ve transfer tamam! Fenerbahçe ile imzalıyor

Milliyet'in haberine göre , 'ü kadrosuna katmaya çok yaklaştı. ile yeniden kontrat imzalama konusunda uzlaşma sağlayamayan tecrübeli sağ bekin yeni adresi olacak.

Ve transfer tamam! Fenerbahçe ile imzalıyor

SON GÖRÜŞME YAPILACAK VE...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçeli yetkililer, ile son görüşmesini yapacak ve tecrübeli futbolcu, kendisini sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Belçim Bilgin'in sevgilisi Alfredo Di Blasio ile deniz keyfi! Belçim Bilgin İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile objektiflere yakalandı...
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?
Gupse Özay ile Barış Arduç mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Arda Turan: Hayatım film olursa eşimi güzel bir kadın oynamalı... Arda Turan'dan samimi açıklamalar...
Bu haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda süper indirimler sizleri bekliyor
Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay
SON DAKİKA HABER - Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı!
SON DAKİKA HABERİ! Canice öldürülen Pınar Gültekin’in babasından flaş iddia!
En lezzetli ve güzel kavurma tarifi: Ağızda dağılan lokum gibi kavurma nasıl yapılır?
Fenerbahçe'nin yeni transferi taraftarı ikiye böldü! İşte detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ve transfer tamam! Fenerbahçe ile imzalıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA