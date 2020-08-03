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Bilic'ten 'a müjde! 2 yıldıza dev rakam

'ın eski teknik direktörü , transferde gözünü siyah-beyazlılara çevirdi. Takımı 'e çıkaran Hırvat teknik adam, İngiliz ekibini 180 milyon Euro'luk bir yayın gelirinin de sahibi yapmıştı. Bilic, Beşiktaş'ın 2 yıldızı için de oldukça yüksek bir bedeli gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 09:49 Son Güncelleme: 3.8.2020 09:53 ABONE OL
Beşiktaş'ta son dakika: Bilic'ten müjde! 2 yıldıza dev rakam

'de 'la () ilk sezonunda Championship'i Leeds United'ın ardından ikinci sırada bitirerek adını 'e yazdıran 'ın eski hocası 'in, listesinde gözünü 'ye de çevirdiği öğrenilmişti.

Beşiktaş'ta son dakika: Bilic'ten müjde! 2 yıldıza dev rakam

Hırvat teknik adamın, stoper bölgesi için vatandaşı Domagoj Vida'nın yanı sıra orta alana da Siyah- Beyazlılar'ın bir başka yıldızını istediği bildirildi.

Beşiktaş'ta son dakika: Bilic'ten müjde! 2 yıldıza dev rakam

180 MİLYON EURO GELİR

'e çıkarak reklam ve televizyon gelirleriyle yaklaşık 180 milyon Euro'luk bir paranın da sahibi olacak 'de yönetim, Premier Lig'de kalıcı olmak adına Bilic'e tüm imkanları seferber etmiş durumda bulunuyor.

Beşiktaş'ta son dakika: Bilic'ten müjde! 2 yıldıza dev rakam

, 'dan yıllık 3.4 milyon Euro alan Vida için 6-7 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

Beşiktaş'ta son dakika: Bilic'ten müjde! 2 yıldıza dev rakam

İngiliz temsilcisinin, 28 yaşındaki Ljajic için de yaklaşık 8 milyon Euro civarı bir parayı 'a teklif edeceği konuşuluyor. (Fanatik)

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Bilic'ten Beşiktaş'a müjde! 2 yıldıza dev rakam
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