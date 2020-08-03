Son Dakika Haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Brezilyalı forvet Hulk...

Süper Lig'in sona ermesinin ardından gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar düğmeye bastı. Fenerbahçe'de transfer sezonunun en hareketli takımlarından bir tanesi olacak. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile çıkacak sarı lacivertliler, tüm mevkilere takviye yapacak. Transfer listesinde birçok dünya yıldızını bulunduran Fenerbahçe, Hulk ile masaya oturmak üzere. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri!
Fenerbahçe, Süper Lig'in sona ermesi ile birlikte transfer çalışmaları için harekete geçti. Önemli isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli yöneticiler bazı oyuncuların transferi konusunda önemli aşamalar kaydetti.
Gelecek sezon hedefini 'şampiyonluk' olarak belirleyen Fenerbahçe, yüzyılın transfer bombasını patlatmak üzere. Gözünü iyice karartan Başkan Ali Koç, Çin'in Shanghai SIPG takımından ayrılacağını resmen açıklayan dünya yıldızı Hulk ile masaya oturdu. İsmi Galatasaray ile de anılan 34 yaşındaki Brezilyalı forvet'le uzun bir görüşme yapan Koç'un bu transferi bitirmek için büyük mesafe kat ettiği belirtiliyor.
FENERBAHÇE'Yİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİYOR
Çin kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Hulk, geçen hafta "Türkiye'den teklif aldım" diyerek yeşil ışığı yakmıştı. 2016 yılından beri kariyerini Çin'de sürdüren sambacının sosyal medyada Fenerbahçe'yi takip etmesi de dikkat çekiyor.
Shanghai SIPG ile 126 maça çıkan dünyaca ünlü süper yıldız, rakip fileleri 69 kez sarsarken, 53 de gol attı.
Başkan Ali Koç ile Hulk'un yeniden görüşeceği dile getiriliyor.
SAVUNMAYA 2 TAKVİYE!
Geçtiğimiz sezon savunmada büyük aksaklıklar yaşayan Kanarya, bu bölgede Jailson, Gustavo ve Ozan Tufan'ı dahi oynatmıştı. Bu isimlerin yaptığı hatalar nedeniyle ise birçok maçta puan kayıpları yaşandı.
Yeni sezon öncesi birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, özellikle savunma konusunda işi sıkı tutuyor.Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu'nun Kaan Ayhan'da olumlu sonuç alamamasının ardından Fenerbahçe, bu ikili için temaslara başladı.
Son iki sezondur bu bölgede sıkıntı yaşayan Kanarya, Roma'da bu sezon forma şansı bulamayan Juan Jesus ile Alanya'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Steven Caulker'a göz dikti.
ŞARTLAR ZORLANIYOR
Kiralık yolladığı Zanka'yı yeni sezonda düşünmeyen ve Serdar ile Sadık dışında stoperi bulunmayan Fenerbahçe, öncelikle savunma hattına takviye yapacak.
Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Erol Bulut'un onay verdiği Jesus ve Caulker için şartları zorlayacak olan yönetim, 10 Ağustos'ta başlayacak kampa kadar transferleri bitirmeyi hedefliyor.
ALPASLAN ÖZTÜRK FENERBAHÇE'DE!
Fenerbahçe, stoper mevkiisi için Alpaslan Öztürk transferini bitirmek üzere. Göztepe ile yapılan görüşmelere bayram nedeniyle ara verilse de İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil'in transfere olumlu baktığı belirtildi. Sepil ayrıca Alpaslan Öztürk'ü de arayarak, "Senin için Fenerbahçe'den bir teklif aldık. Değerlendirmeyi düşünüyoruz. Biz, senin daha iyi yerlerde olmanı isteriz" dedi. Fenerbahçe'nin Göztepe'ye Alper Potuk + Sadık ile 1 milyon Euro teklif ettiği ve tarafların bayram sonrası tekrar bir araya geleceği belirtildi. Orta saha olmasına rağmen geçen sezon forma giydiği 24 lig maçının 21'inde stoper oynayan Alpaslan sakatlık nedeniyle 12 maç kaçırdı.