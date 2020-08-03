Galatasaray'da Fatih Terim'i şoke eden ayrılık!

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'da 'i şoke eden ayrılık!

'da gelecek sezon öncesi taşlar yerinden oynuyor. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak , teknik ekibindeki görevinden ayrıldı. Daha sonra ise futbol takımından Nagatomo, Onyekuru, , Mariano ve Maicon parçalı formaya veda etti. Aslan'da 'i şoke eden bir ayrılık daha yaşanacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.8.2020 11:24 Son Güncelleme: 3.8.2020 11:27 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika haberi: Fatih Terim'i şoke eden ayrılık!

Sezonu hayal kırıklıklarıyla sona erdiren 'da gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Aslan'da, daha mevcut sezon bitmeden yaprak dökümü başlamış ve ayrılıkların ardı arkası kesilmemişti.

Galatasaray'da son dakika haberi: Fatih Terim'i şoke eden ayrılık!

Sarı-kırmızılılarda ilk olarak teknik ekipteki görevinden ayrılırken daha sonra Nagatomo, Onyekuru, , Mariano ve Maicon takımdan ayrıldı.

Galatasaray'da son dakika haberi: Fatih Terim'i şoke eden ayrılık!

Sarı-kırmızılı takımda antrenörler konusunda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, 'in yardımcıları hakkında da yeni haberler geliyor.

Galatasaray'da son dakika haberi: Fatih Terim'i şoke eden ayrılık!

Yaşanan son gelişmeler ise 'i ciddi anlamda üzecek cinsten. İşte detaylar;

Galatasaray'da son dakika haberi: Fatih Terim'i şoke eden ayrılık!

İtalya Serie C takımı Ternana'ya olmaya hazırlanan , antrenör kadrosu için 'dan 'nin de ismini verdi.

Galatasaray'da son dakika haberi: Fatih Terim'i şoke eden ayrılık!

La Nazione'de yer alan habere göre; önümüzdeki sezon Serie B'ye yükselmek isteyen ve yatırım sözü veren Ternana, Catania'nın eski teknik direktörü ile son aşamaya geldi.

Galatasaray'da son dakika haberi: Fatih Terim'i şoke eden ayrılık!

Her konuda anlaşma sağlanması sonrası Lucarelli, antrenör kadrosu için Catania'daki ekibinden Ricardo Vanigli, Pietro Spinosa ve Ivan Francesco Alfonso ile birlikte 'dan 'yi de istedi.

Galatasaray'da son dakika haberi: Fatih Terim'i şoke eden ayrılık!

Lucarelli'nin 'yi atletizm antrenörü olarak istediği bilgisi de verildi. Alberto Bartali, 'dan önce Luciano Spalletti ile birlikte Zenit St.Petersburg'ta çalışmıştı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'i şoke eden ayrılık!
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