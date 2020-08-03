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Transferde son dakika gelişmesi! Başkan açıkladı! ...

Ankaragücü forması altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Gerson Rodrgiues için, ve da devredeydi. Bonservisi 'de bulunan yıldız golcü için kulübünün başkanı açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 14:31 ABONE OL
Transferde son dakika gelişmesi! Başkan açıkladı! Gerson Rodrigues...

Bu sezon Ankaragücü'nde başarılı bir performans sergilemesine karşın özel hayatıyla gündeme gelen ve sarı lacivertli kulüpte kavga çıkartarak kadro dışı kalan Gerson Rodrigues hakkında Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis konuştu.

Kısa süre önce Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı ve Erzurumspor'un talip olduğu Rodrigues'un gelecek sezon Kiev'de kalacağı ifade edildi.

Başkan Surkis, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "O geri döndü ve kendisiyle bir görüşme yapacağım. Sözleşmesi devam ediyor, bence güçlü bir futbolcu. Eskiden yaşadığı şeyleri ona hatırlatacağım ve sonra Rodrigues, teknik direktörümüzle görüşecek. Lucescu ona ne yapması gerektiğini anlatacak. Eğer kendisi kulübüme layık kalmaya devam ederse satmayacağız." dedi.

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Transferde son dakika gelişmesi! Başkan açıkladı! Gerson Rodrigues...
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