Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Lemina kararını verdi!

Teknik Direktörü Lemina kararını verdi!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü , sezon başında kiralanan Mario Lemina'nın tekrar kiralanmasını istemiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.8.2020 20:26 Son Güncelleme: 4.8.2020 20:48 ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Lemina kararını verdi!

Galatasaray'da yeni sezon transfer hazırlıkları sürüyor. Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina ilgili son karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim sık sık sakatlanan ve birçok maç kaçıran Gabonlu futbolcuyu yeniden kiralamama kararı aldı.

Geçen sezon sakatlığı yüzünden 10 maçta forma giyemeyen ve sürekli olarak uyluk gerilmesi problemi yaşayan 26 yaşındaki futbolcudan bu nedenle vazgeçildi. Gabonlu oyuncunun iyi performansına karşın devamlılık sorununun olması, fiziksel olarak da iyi durumda olmaması bu kararda başrolü oynadı.

Geride bıraktığımız sezon 1 milyon euro bedelle kiralanan ve 2 milyon 50 bin euro yıllık ücreti olan Lemina'nın sezon içinde bonservisinin alınması gündeme gelmişti. Ancak sakatlık durumu gözönüne alındığında bu karar riskli bulundu.

GARANTİ ADIM ATILACAK
Yoğun ve sıkışık takvimde Lemina gibi fiziksel sorunları olan bir futbolcuya yatırım yapmanın riskleri üzerinde duran Fatih Terim ve ekibi orta alan için bu nedenle daha garanti adım atacak. Terim'in bu çerçevede orta alana güçlü ve istikrarı olan bir oyuncu istediği belirtildi.

Bodrum'da tatilini yapan Lemina'nın menajerleri ise bir taraftan da Beşiktaş'la temasa geçerek futbolcusuna alternatif yaratmak istiyor.

Transfer perdesi açıldı! İşte serbest kalan futbolcular

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünlerde dev indirim! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayında!
Neslihan Atagül itiraflarıyla şaşırttı! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Borcumdan 3 gün evden çıkamadım...
Sayısal Loto sonuçları duyuruldu! 3 Ağustos 2020 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı
Fatih Terim'den 5 isme şok! "Kampa gelmesinler"
50 lirasına 75 bin lira istiyor!
2020 ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayınlandı! YÖK Atlas tercih robotu ekranı: 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ağustos 2020 tam, gram ve çeyrek fiyatlarında son durum!
Survivor'dan son dakika haberleri! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti!
ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları! YÖK Atlas tercih robotu ekranı: YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları açıklandı!
Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Lemina kararını verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA