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maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Manchester United Lask Linz ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları kapsamında ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunun ilk maçında deplasmanda 5-0’lık farklı skorla galip gelen , maçın rövanşında bu skorun avantajıyla evinde LASK Linz’i yenerek yoluna devam etmeyi planlıyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler , saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte maçın tüm detayları…

Giriş Tarihi: 5.8.2020 02:59 Son Güncelleme: 5.8.2020 02:59 ABONE OL
Manchester United LASK Linz maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Manchester United Lask Linz ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi'nde son 16 turu karşılaşmaları kapsamında ilk karşılaşmadan 5-0'lık skorla oldukça avantajlı olarak dönen , rövanş karşılaşmasında 'i evinde konuk ediyor. İlk karşılaşmadan oldukça avantaj elde eden , rakibini sahasında yenerek Avrupa Ligi'nde avantajlı yolculuğunu sürdürmek istiyor. Diğer yandan maçı izlemek isteyen spor severler , saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna ilişkin bilgilere ulaşmak istiyor.

MANCHESTER UNITED LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Manchester United LASK Linz rövanş maçına ilişkin detaylar şöyle;

Manchester United LASK Linz maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Manchester United Lask Linz ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi son 16 turu maçı 5 Ağustos 2020 Çarşamba saat 22.00'da başlayacak. Mücadele beIN MAX 1 kanalından izlenebilecek.

UEFA'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ'NE İLİŞKİN YENİ KARARLAR

, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmalarının ardından oyuncuların sarı kartlarının silineceğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun UEFA kulüp turnuvalarına ilişkin aldığı yeni kararlar duyuruldu.

Bu sezon son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından futbolcuların gördüğü sarı kartların sıfırlanacağı ve çeyrek finale taşınmayacağı belirtildi.

2020-2021 sezonunun grup elemeleri ve play-off'larında görülen sarı kartların da grup aşamasına etki etmeyeceği kaydedildi.

Manchester United LASK Linz maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Manchester United Lask Linz ne zaman, saat kaçta?

Gelecek sezon bir karşılaşmasının oynanacağı ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina veya seyahat kısıtlaması olması halinde müsabakanın ev sahibi ülke yerine başka bir ülkede oynanabileceği ifade edildi.

Ayrıca, UEFA'nın kulüplerdeki Kovid-19 vakalarına yönelik aldığı karara göre, gelecek sezon az sayıda kişide koronavirüs tespit edilmesi karşılaşmaları etkilemeyecek.

A takımda biri kaleci olmak üzere en az 13 oyuncu hazır durumda ise müsabaka oynanabilecek, 13'ten az oyuncu varsa UEFA karşılaşmayı erteleyebilecek.

Öte yandan, hakemlerde koronavirüse rastlanması durumunda, maçı oynayacak takımların ülkelerinden birinin vatandaşı veya FIFA listesinde bulunmayan başka bir hakem müsabakaya atanabilecek.

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Manchester United LASK Linz maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Manchester United Lask Linz ne zaman, saat kaçta?
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