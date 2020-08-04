Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıldız kadro dışı

'dan flaş karar! 2 yıldız

CAS'ın haksız kararının ardından 'un yerine elemelerine katılmaya hak kazanan 'ta işler değişti. 'ta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak isteyen , listesini de yenilerken iki yıldızını da gözden çıkardı. İşte Beşiktaş'ın yeni transfer listesi ve kalan iki isim...

Giriş Tarihi: 4.8.2020 09:20 Son Güncelleme: 4.8.2020 09:22 ABONE OL
Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıldız kadro dışı

Siyah-beyazlıların başarılı teknik patronu hedef büyüttü. Düne kadar Welinton, Cisse ve N'Sakala gibi isimlerin alınmasına onay verilen ilk hedef olarak şampiyonluğunu koyan 'ta 4 maçla 'nden 27 milyon euro gelme ihtimali yüzünden planlar tamemen değişti.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıldız kadro dışı

Teknik patron , Başkan 'nin yanı sıra Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'la raporu üzerinden bir kez daha geçti.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıldız kadro dışı

O MÜZİĞİ ÇALDIRAYIM

daha önce 'olası' 'ne katılma ihtimal üzerine hazırladığı raporunu cebinden çıkardı ve yönetime sundu: Bana istediğim kaleci ile golcüyü alın, yanına kanatlardaki ve orta sahadaki fazlalıklardan kurtulup yerlerine istediğim oyuncuları getirin, Şampiyonlar Ligine gidelim. 3 ay önce kimsenin aklında bile olmayan Şampiyonlar Ligi müziğinini 'ta yeniden çaldırayım!

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıldız kadro dışı

PARAYA KIYMALIYIZ

Başarılı teknik adam üç yöneticiyle yaptığı görüşmede, önlerinde iki farklı yol olduğunu anlattı. Birinci yolun yine kendisinin istediği Welinton, N'Sakala ve gibi oyuncularla 'de şampiyonluk kovalamak olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıldız kadro dışı

Diğerinin ise akıllı ve biraz daha fazla paraya kıyacakları bir politikasıyla ligde şampiyonluğu garantileyip, Şampiyonlar Ligine gidecek bir kadro kurabileceklerinin üstünde durdu ve "Karar sizindir" yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıldız kadro dışı

LİSTESİ GENİŞLEDİ

'ta kapısının yeniden aralanması sadece camianın ve taraftarların değil, yönetim ve teknik heyetin de keyfini yerine getirdi. Teknik direktör 'a göre Şampiyonlar Ligi'nin şifresi 'atanı ve tutanı iyi takım' olabilmek. Başarılı teknik adam bu yüzden daha önce Lung ve gibi ligi tanıyan oyuncularla şampiyonluk kovalayabileceğine inanıyordu. Ancak yeni hedef Şampiyonlar Ligi olunca çıtayı yükseltti.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıldız kadro dışı

ÇITA YÜKSELDİ

Yalçın'ın ideal listesinde yer alan kalecilerden Robin Olsen (Roma), Jack Butland (), Bono (Girona) ve Kolar (Slavia Prag); forvetler ise Temmu Pukki (Norwich), Borre (), Yaremchuk (Gent) ve Nsame (Young Boys) var.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıldız kadro dışı

Ancak , listesindeki bu oyuncuların transferinin zor olduğunun farkında. Ancak buna rağmen Olsen ve Pukki konusunda kaydedilen aşama da başarılı çalıştırıcının yüzünü güldürüyor.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıldız kadro dışı

BİRİNCİ TERCİH LUKIC DEĞİL

Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu , 500 bin euro'ya gol kralı Nenad Lukic'in alınmasına ikna oldu. Ancak başarılı teknik adam öncelikle 11'de direkt oynayacak oyuncuların işlerinin bitirilmesini, daha sonra rotasyon takviyelerini düşünebileceğini anlattı. Pukki gibi üst düzey bir forvetin işini bitirmeyi başarırlarsa ve arkasından bütçe ve kontenjanları kalırsa Lukic'in birinci tercihi olacağını yönetimle paylaştı.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıldız kadro dışı

ATİBA DIŞINDA HEPSİ GİDEBİLİR

Elinde 11 yabancısı bulunan , 10 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon kampına Isimat-Mirin ve Douglas'ın gelmesini istemedi. Roco, Lens ve Larin'i bu kampta deneyeceğini ancak beklentileri karşılayamazlarsa ikinci kampa onlarla devam etmeyeceğini ifade etti. Atiba dışında elinde bulunan 11 yabancının tamamının satılabileceğini, hatta bir an önce satılırlarsa memnun olacağını anlattı. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesinde büyük indirim bugün başladı! BİM aktüel ürünler 4-7 Ağustos 2020 kataloğu Salı indirimleri ile geliyor!
Neslihan Atagül itiraflarıyla şaşırttı! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Borcumdan 3 gün evden çıkamadım...
MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ağustos Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı
Survivor'dan son dakika haberleri! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti!
50 lirasına 75 bin lira istiyor!
Son dakika Altın fiyatları gelişmesi: 3 Ağustos 2020 Bugün cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık lisans önlisans üniversite taban puanları! YÖK Atlas tercih robotu ekranı: YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları açıklandı!
Galatasaray'ın kasası doluyor! 3 yıldızdan 32 milyon Euro
Son dakika haberi: Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!
3 Ağustos 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı rakamlar açıklandı! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıldız kadro dışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA