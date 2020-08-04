Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıldız kadro dışı

LİSTESİ GENİŞLEDİ

Beşiktaş'ta UEFA Şampiyonlar Ligi kapısının yeniden aralanması sadece camianın ve taraftarların değil, yönetim ve teknik heyetin de keyfini yerine getirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'a göre Şampiyonlar Ligi'nin şifresi 'atanı ve tutanı iyi takım' olabilmek. Başarılı teknik adam bu yüzden daha önce Lung ve Papiss Cisse gibi ligi tanıyan oyuncularla şampiyonluk kovalayabileceğine inanıyordu. Ancak yeni hedef Şampiyonlar Ligi olunca çıtayı yükseltti.