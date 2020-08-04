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’dan Elneny hamlesi

, geçtiğimiz sezonu 'ta kiralık olarak geçiren Elneny'yi talip oldu. Siyah-beyazlı takımın da bir sene daha kiralamak istediği 28 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle ilk teması kuran bordo-mavililer, 'den cevap bekliyor.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Trabzonspor’dan Elneny hamlesi

Trabzonspor, Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny için harekete geçti. 28 yaşındaki orta sahanın ismi daha önce de bordo-mavili takımla anılmış ancak resmi olarak harekete geçilmemişti. Eddie Newton'ı teknik direktörlüğe getiren bordomavililer, transferler için de girişimlere başladı.

36 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Fırtına geçen sezon Beşiktaş'ta 27 lig, 6 Avrupa ve 3 de Türkiye Kupası olmak üzere 36 karşılaşmaya çıkan, 1 gol 4 asistle oynayan yıldız futbolcu için bonservisini elinde bulunduran Arsenal'in kapısını çaldı. Hem İngiliz ekibi hem de Mısırlı futbolcuya tekliflerini sunan Trabzon cevap bekliyor. Beşiktaş da Elneny'yi yeniden kiralamak istiyor.

BİR GÖRÜŞ/ İskender GÜNEN
Çok önemli bir sorunu çözer
Orta sahada geçen sezon en önemli sorunlardan birisi Abdulkadir Parmak'ın tek kalmasıydı. Çünkü öne geçtiği maçlarda bile bu yüzden önemli sorunlar ortaya çıktı ve de puan kayıpları yaşandı. Elneny, Arsenal takımından bildiğimiz bir isim. Geçen sezon da Beşiktaş'ta özellikle pandemi sürecinden sonra takıma önemli katkılar yaptı. Ligi tanıyan bir futbolcu. Transfer edilebilirse Trabzonspor'a önemli katkılar yapabileceği düşüncesindeyim.

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Trabzonspor’dan Elneny hamlesi
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