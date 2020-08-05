Fenerbahçe'de harcama limitleri sonrası flaş karar! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktör olması beklenilen Emre Belözoğlu'ndan sürpriz bir karar çıkabilir.
Tecrübe abidesi, en son Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında sahaya çıkmış ve kariyerinin son maçında golle buluşmayı başarmıştı.
FUTBOLU BIRAKMIYOR MU?
Takvim'de yer alan habere göre TFF'nin harcama limitleri konusundaki açıklamasıyla beraber Emre Belözoğlu, gelecek sezon futbol sahalarında kalma kararı alabilir.
MAAŞI NASIL OLACAK?
Öte yandan Emre Belözoğlu'nun bu kararıyla beraber 'maç başı ücret' karşılığında sarı lacivertlilerde 1 sene daha futbol oynayabileceği aktarıldı.