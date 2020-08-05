Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de harcama limitleri sonrası flaş karar! Emre Belözoğlu...

'de harcama limitleri sonrası flaş karar! ...

kulüplerini yakından ilgilendiren harcama limitlerini açıkladı. Karara ilk tepkiler ve 'dan geldi. Sarı-lacivertlilerde açıklanan bütçenin şoku sürerken, 'dan da flaş bir karar gelebilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 11:10 Son Güncelleme: 5.8.2020 11:14 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika haberi: Harcama limitleri sonrası Emre Belözoğlu...

'de, 'nin açıkladığı 154 milyon 411 bin TL'lik harcama limitinin şoku sürüyor.

Fenerbahçe'de son dakika haberi: Harcama limitleri sonrası Emre Belözoğlu...

'de sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktör olması beklenilen 'ndan sürpriz bir karar çıkabilir.

Fenerbahçe'de son dakika haberi: Harcama limitleri sonrası Emre Belözoğlu...

Tecrübe abidesi, en son 'de karşısında sahaya çıkmış ve kariyerinin son maçında golle buluşmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'de son dakika haberi: Harcama limitleri sonrası Emre Belözoğlu...

FUTBOLU BIRAKMIYOR MU?

Takvim'de yer alan habere göre 'nin harcama limitleri konusundaki açıklamasıyla beraber , gelecek sezon futbol sahalarında kalma kararı alabilir.

Fenerbahçe'de son dakika haberi: Harcama limitleri sonrası Emre Belözoğlu...

MAAŞI NASIL OLACAK?

Öte yandan 'nun bu kararıyla beraber 'maç başı ücret' karşılığında sarı lacivertlilerde 1 sene daha futbol oynayabileceği aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Neslihan Atagül itiraflarıyla şaşırttı! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Borcumdan 3 gün evden çıkamadım...
SON DAKİKA HABER: Deprem uzmanından Malatya depremi sonrası korkutan açıklama! O bölgeye dikkat çekti ve uyardı...
SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı dağılım haritası değişti! İstanbul'da vaka sayısı azalıyor ancak...
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA
Murat Övüç'ün sahneden küfür ettiği Yeşim Salkım harekete geçti! Murat Övüç Yeşim Salkım'a ettiği cinsiyetçi küfür ile tepki topladı!
BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünlerde dev indirim! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı!
Fatih Terim'den 5 isme şok! "Kampa gelmesinler"
SON DAKİKA! Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'nın ifadesinde dikkat çeken detay! O soruya yanıt veremedi...
Son dakika haberi: Altın fiyatları düşer mi? Uzman isimden A Para'da flaş altın yorumu: Altın fiyatları için riskler çok fazla!
Son dakika haberi: Lübnan'ın Beyrut şehrinde yaşanan patlamanın etkisi sürüyor! Beyrut Valisi'nden Hiroşima ve Nagazaki açıklaması...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de harcama limitleri sonrası flaş karar! Emre Belözoğlu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA