Haber hattı

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Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
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'Liglere devam etmeyiz'
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kulüplerin harcama limitlerini duyuran Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolla ilgili kararları bankacılar değil futbolu bilenlerin alması gerekir. Gerçeklerden uzak, işi, aşı, umudu ve hayatı futbol olmayan kurul üyeleri futboldan ellerini çekmeli ve kendi işlerine dönerek futbolu, sevdası futbol olanlara devretmelidir. Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir."

O.Lyon olmayınca Lille'e imza atıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın genç savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, Lille'e gidiyor. İsmi daha önce Olympique Lyon ile de anılan 19 yaşındaki stoper, bu transfer gerçekleşmeyince devreye giren Lille'e 'Evet' dedi. Geçen hafta Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ı transfer eden Fransız ekibinin kadrosunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Ferhat Çoğalan da bulunuyor. Lille bir gün önce Mustafa Kapı ile de anlaşmaya vardı.

Guliyev 2020'deki ilk yarışında birinci oldu
2020 sezonundaki ilk yarışına Avusturya'da çıkan dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 100 metrede birinci oldu. Andorf kentinde seyircili düzenlenen müsabakalarda 100 metrede yarışan Guliyev, seçmeyi 10.46, finali ise 10.31'lik dereceyle birinci sırada tamamladı. 200 metre kategorisine de kayıt yaptıran milli atlet, bacağında problem yaşadığı için kendisini riske etmedi ve 200 metreden çekildi. Ramil Guliyev, böylece ilk yarışında galip gelirken, Türkiye listesinde de birinci sıraya yerleşti.

Bundesliga eylülde seyircili oynanacak
Almanya Bundesliga ekipleri, taraftarların eylül ayı ortalarında stadyumlara dönmeleri üzerine anlaşma sağladı. Dün Bundesliga 1 ve Bundesliga 2 kulüplerinin temsilcileri, Bundesliga CEO'su Christian Seifert ile bir toplantı gerçekleştirdi. Taraftarların kademeli olarak stadyumlara dönüşü ve bunu sağlamak adına dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları üzerinde durulurken takımların, seyircilerin eylül ayı ortalarında stadyumlara dönmeleri konusunda anlaşmaya vardıkları ifade edildi.

Iker Casillas futbol kariyerini noktaladı
İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, futbolu bıraktı. 2015'ten bu yana Porto'da oynayan 39 yaşındaki file bekçisi, kalp krizi geçirdikten 14 ay sonra yeşil sahaya veda ettiğini duyurdu. Real Madrid ile 3'ü Şampiyonlar Ligi, 5'i La Liga olmak üzere toplam 19 kupa şampiyonluğu yaşayan Casillas, İspanya Milli Takımı ile de 2010 Dünya Kupası, 2008 ve 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. Casillas, Porto'da ise 4 kupa şampiyonluğu gördü.

Celta Vigo, Emre Mor'u göndermeye çalışıyor
Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sonrasında sözleşmesini feshettiği Emre Mor, kiralık gittiği Olympiakos'ta da isteneni veremedi ve Celta Vigo'ya döndü. Yeni sezonda 23 yaşındaki oyuncuyu kadroda görmek istemeyen İspanyol kulübünün, Emre Mor için İtalya'da kulüp aradığı kaydedildi.

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